https://ria.ru/20231006/putin-1900981190.html
Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области
Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области - РИА Новости, 06.10.2023
Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области
Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин, в ходе переговоров в Сочи пообещал оказывать поддержку в вопросах... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:57
2023-10-06T15:57
2023-10-06T15:57
абхазия
россия
сочи
аслан бжания
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900615127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9808a500812241b2f668324e2e491fe5.jpg
СУХУМ, 6 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин, в ходе переговоров в Сочи пообещал оказывать поддержку в вопросах обеспечения военной безопасности республики. "Встретили понимание со стороны президента Российской Федерации по обеспечению военной безопасности. В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации", - сказал Бжания . Он также сообщил, что ко всем вопросам, обсуждаемым в ходе встречи, Путин отнесся очень внимательно и пообещал поддержку практически по всем направлениям. "Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует РФ, об участии Абхазии в этих процессах, о возможном в перспективе участии Абхазии в Союзном государстве. Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно", - отметил Бжания. Ранее сообщалось, что на встрече с Путиным Бжания заявил о том, что Абхазия хочет участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются РФ. 26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900714656.html
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html
абхазия
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900615127_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_860bb85b3ed212dd80d91dd1263379a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сочи, аслан бжания, владимир путин
Абхазия, Россия, Сочи, Аслан Бжания, Владимир Путин
Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области
Бжания: Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной безопасности
СУХУМ, 6 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин, в ходе переговоров в Сочи пообещал оказывать поддержку в вопросах обеспечения военной безопасности республики.
"Встретили понимание со стороны президента Российской Федерации по обеспечению военной безопасности. В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации", - сказал Бжания .
Грузия выразила обеспокоенность из-за пункта ВМФ России в Абхазии
Он также сообщил, что ко всем вопросам, обсуждаемым в ходе встречи, Путин отнесся очень внимательно и пообещал поддержку практически по всем направлениям. "Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует РФ, об участии Абхазии в этих процессах, о возможном в перспективе участии Абхазии в Союзном государстве. Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно", - отметил Бжания.
Ранее сообщалось, что на встрече с Путиным Бжания заявил о том, что Абхазия хочет участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются РФ.
26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.
В Кремле ответили на вопрос о создании пункта базирования ВМФ в Абхазии