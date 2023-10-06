https://ria.ru/20231006/putin-1900981190.html

Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области

Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области - РИА Новости, 06.10.2023

Путин пообещал оказывать поддержку Абхазии в военной области

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин, в ходе переговоров в Сочи пообещал оказывать поддержку в вопросах... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:57

2023-10-06T15:57

2023-10-06T15:57

абхазия

россия

сочи

аслан бжания

владимир путин

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СУХУМ, 6 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин, в ходе переговоров в Сочи пообещал оказывать поддержку в вопросах обеспечения военной безопасности республики. "Встретили понимание со стороны президента Российской Федерации по обеспечению военной безопасности. В этом плане мы имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации", - сказал Бжания . Он также сообщил, что ко всем вопросам, обсуждаемым в ходе встречи, Путин отнесся очень внимательно и пообещал поддержку практически по всем направлениям. "Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует РФ, об участии Абхазии в этих процессах, о возможном в перспективе участии Абхазии в Союзном государстве. Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно", - отметил Бжания. Ранее сообщалось, что на встрече с Путиным Бжания заявил о том, что Абхазия хочет участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются РФ. 26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900714656.html

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html

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абхазия, россия, сочи, аслан бжания, владимир путин