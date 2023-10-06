https://ria.ru/20231006/putin-1900918488.html

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 06.10.2023

Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:45

2023-10-06T12:45

2023-10-06T12:45

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О доверии к президенту Путину заявили 77% опрошенных. Председателю правительства Михаилу Мишустину в то же время доверяют 60,2%. Одобряют деятельность президента 73,6%, деятельность правительства - 48,5%, председателя правительства - 51,1%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 25 сентября - 1 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом