https://ria.ru/20231006/putin-1900883544.html

Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие

Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие - РИА Новости, 06.10.2023

Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Кремле в пятницу обсудят вопросы взаимодействия в политической,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:28

2023-10-06T11:28

2023-10-06T11:45

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Кремле в пятницу обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. "Лидеры обсудят актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Предполагается также обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике", - сообщается в документе. Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.

https://ria.ru/20231005/potentsial-1900679329.html

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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин