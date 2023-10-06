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Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие - РИА Новости, 06.10.2023
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11:28 06.10.2023 (обновлено: 11:45 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/putin-1900883544.html
Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие
Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие - РИА Новости, 06.10.2023
Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Кремле в пятницу обсудят вопросы взаимодействия в политической,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:28
2023-10-06T11:45
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Кремле в пятницу обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. "Лидеры обсудят актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Предполагается также обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике", - сообщается в документе. Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.
https://ria.ru/20231005/potentsial-1900679329.html
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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие

Кремль: Путин и Мирзиеев обсудят ряд вопросов взаимодействия двух стран

© Фото : Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Кремле в пятницу обсудят вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
"Лидеры обсудят актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. Предполагается также обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике", - сообщается в документе.
Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.
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