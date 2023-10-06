https://ria.ru/20231006/putin-1900869191.html

Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище

Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище - РИА Новости, 06.10.2023

Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:23

2023-10-06T10:23

2023-10-06T11:53

владимир путин

сирия

хомс (город)

башар асад

в мире

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, отметив, что Россия осуждает это преступление, среди жертв которого много женщин и детей, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.Путин заверил, что Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма."Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил президент РФ.Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, по меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.

https://ria.ru/20231005/siriya-1900814012.html

https://ria.ru/20231005/siriya-1900786468.html

сирия

хомс (город)

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владимир путин, сирия, хомс (город), башар асад, в мире, общество