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Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище - РИА Новости, 06.10.2023
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10:23 06.10.2023 (обновлено: 11:53 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/putin-1900869191.html
Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище
Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище - РИА Новости, 06.10.2023
Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:23
2023-10-06T11:53
владимир путин
сирия
хомс (город)
башар асад
в мире
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, отметив, что Россия осуждает это преступление, среди жертв которого много женщин и детей, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.Путин заверил, что Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма."Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил президент РФ.Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, по меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
https://ria.ru/20231005/siriya-1900814012.html
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владимир путин, сирия, хомс (город), башар асад, в мире, общество
Владимир Путин, Сирия, Хомс (город), Башар Асад, В мире, Общество
Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище

Кремль: Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище

© AFP 2023 / LOUAI BESHARAПохоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе
Похоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
Похоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, отметив, что Россия осуждает это преступление, среди жертв которого много женщин и детей, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.
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"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил президент РФ.
Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, по меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
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