Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище
Кремль: Путин выразил соболезнования Асаду из-за теракта в военном училище
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAПохоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе
Похоронная церемония жертв атаки беспилотника на сирийскую военную академию в Хомсе
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, отметив, что Россия осуждает это преступление, среди жертв которого много женщин и детей, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару", - говорится в сообщении.
Путин заверил, что Россия намерена и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил президент РФ.
Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, по меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.