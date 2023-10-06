https://ria.ru/20231006/puteshestviya-1900773611.html
Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии
Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии - РИА Новости, 06.10.2023
Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы потратить на экскурсии и как часто их посещают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T04:21
2023-10-06T04:21
2023-10-06T04:21
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы потратить на экскурсии и как часто их посещают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 35,7 процента готовы потратить на изучение достопримечательностей от десяти до 30 тысяч рублей. Еще треть (32 процента) — закладывают в бюджет поездки не более десяти тысяч.От 30 до 50 тысяч рублей намерены израсходовать 13,7 процента опрошенных. Предпочитают осматривать доступные объекты бесплатно 11 процентов респондентов. Значительные суммы — от 50 до 100 тысяч рублей и более — тратят на впечатления 6,3 и 1,3 процента туристов соответственно.Чаще всего клиенты сервиса исследуют достопримечательности самостоятельно — такой ответ выбрали 47 процентов опрошенных. Еще 13 процентов туристов сказали, что им нравятся только организованные поездки с группой. Каждый десятый предпочитает индивидуальные экскурсии с профессиональным гидом, а 30 процентов пользователей сочетают разные варианты.За одно путешествие половина опрошенных бывают максимум на трех экскурсиях. У 38 процентов находятся силы и время на четыре-пять таких мероприятий. Девять процентов туристов готовы посетить пять-десять экскурсий, а три процента намерены превысить этот показатель.
https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии
Исследование: треть туристов готовы потратить на экскурсии до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы потратить на экскурсии и как часто их посещают, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 35,7 процента готовы потратить на изучение достопримечательностей от десяти до 30 тысяч рублей. Еще треть (32 процента) — закладывают в бюджет поездки не более десяти тысяч.
От 30 до 50 тысяч рублей намерены израсходовать 13,7 процента опрошенных. Предпочитают осматривать доступные объекты бесплатно 11 процентов респондентов. Значительные суммы — от 50 до 100 тысяч рублей и более — тратят на впечатления 6,3 и 1,3 процента туристов соответственно.
Чаще всего клиенты сервиса исследуют достопримечательности самостоятельно — такой ответ выбрали 47 процентов опрошенных. Еще 13 процентов туристов сказали, что им нравятся только организованные поездки с группой. Каждый десятый предпочитает индивидуальные экскурсии с профессиональным гидом, а 30 процентов пользователей сочетают разные варианты.
За одно путешествие половина опрошенных бывают максимум на трех экскурсиях. У 38 процентов находятся силы и время на четыре-пять таких мероприятий. Девять процентов туристов готовы посетить пять-десять экскурсий, а три процента намерены превысить этот показатель.
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