https://ria.ru/20231006/puteshestviya-1900773611.html

Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии

Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии - РИА Новости, 06.10.2023

Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на экскурсии

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы потратить на экскурсии и как часто их посещают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T04:21

2023-10-06T04:21

2023-10-06T04:21

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег готовы потратить на экскурсии и как часто их посещают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 35,7 процента готовы потратить на изучение достопримечательностей от десяти до 30 тысяч рублей. Еще треть (32 процента) — закладывают в бюджет поездки не более десяти тысяч.От 30 до 50 тысяч рублей намерены израсходовать 13,7 процента опрошенных. Предпочитают осматривать доступные объекты бесплатно 11 процентов респондентов. Значительные суммы — от 50 до 100 тысяч рублей и более — тратят на впечатления 6,3 и 1,3 процента туристов соответственно.Чаще всего клиенты сервиса исследуют достопримечательности самостоятельно — такой ответ выбрали 47 процентов опрошенных. Еще 13 процентов туристов сказали, что им нравятся только организованные поездки с группой. Каждый десятый предпочитает индивидуальные экскурсии с профессиональным гидом, а 30 процентов пользователей сочетают разные варианты.За одно путешествие половина опрошенных бывают максимум на трех экскурсиях. У 38 процентов находятся силы и время на четыре-пять таких мероприятий. Девять процентов туристов готовы посетить пять-десять экскурсий, а три процента намерены превысить этот показатель.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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