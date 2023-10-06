https://ria.ru/20231006/puteshestviya-1900758186.html

Названы страны, где власти активно развивают внутренний туризм

Названы страны, где власти активно развивают внутренний туризм - РИА Новости, 06.10.2023

Названы страны, где власти активно развивают внутренний туризм

Эксперты назвали страны, в которых государство активно поддерживает развитие внутреннего туризма, а жители чаще отправляются в поездки по местным... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T02:40

2023-10-06T02:40

2023-10-06T02:40

туризм

туризм

новости - туризм

италия

малайзия

всемирная туристская организация

оэср

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884154933_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_f7fca839b94671c952b798eb9abd6895.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты назвали страны, в которых государство активно поддерживает развитие внутреннего туризма, а жители чаще отправляются в поездки по местным достопримечательностям, а не за границу, сообщает сервис "Туту".В РФ после пандемии государство поддержало внутренний туризм программой кешбэка, возвращая часть уплаченной суммы путешествующим по стране. В других государствах власти предлагали льготы, субсидии, кредиты под низкий процент и путешественникам, и организаторам туров.Так, по данным Всемирной туристской организации, в странах ОЭСР, куда входит почти 40 государств и большинство европейских, на внутренний туризм стало приходиться до 75 процентов расходов граждан на поездки. Эксперты рассказали, как власти поощряют развитие туризма в разных странах.В Италии после снятия локдауна заработала программа Bonus Vacanze. Семьям с доходом ниже 40 тысяч евро в год предоставлялась субсидия до 500 евро на услуги размещения внутри страны. Волну подхватили и итальянские цифровые агрегаторы, спрос на которые вырос на треть. На сайтах сервисов путешествий стали активнее публиковать готовые программы поездок внутри страны.В Малайзии власти стали выделять жителям ваучеры со скидками на путешествия суммой до 113 долларов. В результате вырос спрос на поездки по стране и услуги цифровых агрегаторов.Франция запустила масштабную информационную кампанию. Под хэштегом #CetÉtéJeVisiteLaFrance ("Этим летом я посещаю Францию") местные жители публиковали на личных страницах фото и видео, сделанные во время поездок по стране. Так сами французы стали амбассадорами путешествий и рассказали о необычных местах. Лучшие ролики были опубликованы на сайте сервиса Explore France. Число туристов в стране с момента введения инициативы увеличилось на треть.В Аргентине в прошлом году Национальный институт продвижения туризма и Аргентинская туристическая палата заключили ряд соглашений с блогерами, цифровыми агрегаторами, авиакомпаниями и поставщиками туруслуг для привлечения интереса к поездкам по стране. Число пресс-туров для местных журналистов превысило две сотни, проводились вебинары, встречи с предпринимателями. В итоге выросла информированность населения и число туристов – на 20 процентов.В Греции выделяли ваучеры на путешествия по стране малоимущим гражданам. Размер скидок доходил до 15 процентов. В итоге спрос за последние два года вырос на треть. Еще государство стало доплачивать отельерам 25 евро за каждого постояльца. Гостиницы же стали делать скидки для туристов на пять или десять процентов, что также стимулировало турпоток.В Бразилии в пандемию на поддержку отрасли государство потратило 900 миллионов долларов на выплату пособий сотрудникам агентств, налоговые льготы и кредиты для турфирм. Отельеры предоставляли скидки путешественникам до десяти процентов. К 2023 году внутренний турпоток вырос на треть.В Испании власти тоже заботились об индустрии гостеприимства. Так, в 2021 году мэрия Мадрида выпустила ваучеры на скидку до 50 процентов для местных жителей на услуги турагентств региона и проживание в отелях страны. Эту инициативу подхватили и другие регионы.В США за последние два года жители стали путешествовать по стране на 70 процентов больше, чем до пандемии. Большинство пользуются услугами агрегаторов и самостоятельно бронируют отели. Льготы тоже имели место: в 2021 год был принят закон, дающий право на налоговый вычет по тратам на поездки по стране.

https://ria.ru/20230903/izrail-1893489291.html

https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

италия

малайзия

россия

сша

испания

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, италия, малайзия, всемирная туристская организация, оэср, отдых в россии, россия, кешбэк, сша, испания, бразилия