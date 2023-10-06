https://ria.ru/20231006/protest-1901063337.html

МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста

МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023

МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста

МИД РФ заявил послу Кипра протест в связи с провокацией в отношении российского журналиста и сотрудника посольства РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:59

2023-10-06T19:59

2023-10-06T19:59

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ заявил послу Кипра протест в связи с провокацией в отношении российского журналиста и сотрудника посольства РФ. "Шестого октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника посольства России Д.В.Дойникова при исполнении им служебных обязанностей", - заявили в министерстве. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем посетил здание МИД России, куда его вызвали. По словам источника, знакомого с ситуацией, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьёй.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

россия

кипр

никосия (город)

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в мире, россия, кипр, никосия (город)