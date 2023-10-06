https://ria.ru/20231006/protest-1901063337.html
МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста
МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023
МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста
МИД РФ заявил послу Кипра протест в связи с провокацией в отношении российского журналиста и сотрудника посольства РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:59
2023-10-06T19:59
2023-10-06T19:59
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ заявил послу Кипра протест в связи с провокацией в отношении российского журналиста и сотрудника посольства РФ. "Шестого октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника посольства России Д.В.Дойникова при исполнении им служебных обязанностей", - заявили в министерстве. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем посетил здание МИД России, куда его вызвали. По словам источника, знакомого с ситуацией, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьёй.
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
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в мире, россия, кипр, никосия (город)
В мире, Россия, Кипр, Никосия (город)
МИД заявил протест послу Кипра из-за нападения на российского журналиста
МИД РФ заявил протест послу Кипра из-за действий против журналиста и дипломата
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
МИД РФ заявил послу Кипра протест
в связи с провокацией в отношении российского журналиста и сотрудника посольства РФ.
"Шестого октября в МИД России был срочно вызван посол Кипра в Москве. Ему заявлен категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также сотрудника посольства России Д.В.Дойникова при исполнении им служебных обязанностей", - заявили в министерстве.
Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем посетил здание МИД России, куда его вызвали. По словам источника, знакомого с ситуацией, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьёй.
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