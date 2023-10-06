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Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 06.10.2023
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18:27 06.10.2023 (обновлено: 18:38 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/probki-1901033230.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 06.10.2023
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:27
2023-10-06T18:38
москва
общество
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Практически встал центр города. Плотное движение на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара, а также на улицах Мясницкая, Пятницкая, Большая Никитская, Новый Арбат, Петровка.Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, наибольшие - от Лужнецкой эстакады до Хорошевской эстакады, от Лефортовского тоннеля до Сущевского вала. Отдельные локальные трудности есть на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юге. Стоят и вылетные магистрали: Ярославское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов.
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москва
садовое кольцо (москва)
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москва, общество, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве вечером достигли 10 баллов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобили на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Практически встал центр города. Плотное движение на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара, а также на улицах Мясницкая, Пятницкая, Большая Никитская, Новый Арбат, Петровка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, наибольшие - от Лужнецкой эстакады до Хорошевской эстакады, от Лефортовского тоннеля до Сущевского вала. Отдельные локальные трудности есть на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юге. Стоят и вылетные магистрали: Ярославское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Путин отметил пробки и дефицит общественного транспорта во Владивостоке
11 сентября, 16:03
 
МоскваОбществоСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство Москвы
 
 
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