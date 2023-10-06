https://ria.ru/20231006/probki-1901033230.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 06.10.2023
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:27
2023-10-06T18:27
2023-10-06T18:38
москва
общество
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Практически встал центр города. Плотное движение на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Страстного бульвара, а также на улицах Мясницкая, Пятницкая, Большая Никитская, Новый Арбат, Петровка.Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, наибольшие - от Лужнецкой эстакады до Хорошевской эстакады, от Лефортовского тоннеля до Сущевского вала. Отдельные локальные трудности есть на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юге. Стоят и вылетные магистрали: Ярославское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20230911/vladivostok-1895608361.html
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, общество, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве вечером достигли 10 баллов