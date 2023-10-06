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Жителю Ставрополья дали 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"* - РИА Новости, 06.10.2023
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18:16 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/prigovor-1901029564.html
Жителю Ставрополья дали 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"*
Жителю Ставрополья дали 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"* - РИА Новости, 06.10.2023
Жителю Ставрополья дали 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"*
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края к 11 годам колонии за то, что тот добровольно вступил в нацбатальон "Азов"*, РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:16
2023-10-06T18:16
россия
ростов-на-дону
ставропольский край
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края к 11 годам колонии за то, что тот добровольно вступил в нацбатальон "Азов"*, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Беликова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)…В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Уточняется, что Беликов, находясь в городе Ставрополе, записал видеообращение о добровольном вступлении в запрещенную террористическую организацию "Азов"* и отправил запись одному из участников этой организации. Помимо этого, он переслал тому же участнику организации через мессенджер фотографии зданий спортивно-тренировочного центра "Ставрополь Арена" и Ставропольской городской Думы. Как уточнили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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россия, ростов-на-дону, ставропольский край, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ставропольский край, Происшествия
Жителю Ставрополья дали 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"*

Суд дал жителю Ставрополья 11 лет колонии за добровольное вступление в "Азов"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края к 11 годам колонии за то, что тот добровольно вступил в нацбатальон "Азов"*, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Беликова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)…В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Беликов, находясь в городе Ставрополе, записал видеообращение о добровольном вступлении в запрещенную террористическую организацию "Азов"* и отправил запись одному из участников этой организации.
Помимо этого, он переслал тому же участнику организации через мессенджер фотографии зданий спортивно-тренировочного центра "Ставрополь Арена" и Ставропольской городской Думы.
Как уточнили в суде, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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