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Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети - РИА Новости, 06.10.2023
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17:20 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/prigovor-1901012437.html
Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети
Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети - РИА Новости, 06.10.2023
Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети
Старорусский районный суд отправил на три года в колонию 25-летнего мужчину за совращение 12-летней девочки в соцсети, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:20
2023-10-06T17:20
происшествия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Старорусский районный суд отправил на три года в колонию 25-летнего мужчину за совращение 12-летней девочки в соцсети, сообщает пресс-служба суда. Уточняется, что подсудимый создал страницу в соцсети "ВКонтакте" под чужим именем. Вечером 18 октября 2020 года во время переписки с девочкой предложил ей прислать ему фотографию интимного характера, а взамен прислал ей непристойное фото. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. При вынесении приговора суд учёл явку с повинной, выплату потерпевшей моральной компенсации в 15 тысяч рублей и наличие ведомственной награды. "В результате преступных действий осужденного малолетней потерпевшей был причинен моральный вред в виде нарушения половой неприкосновенности и половой свободы... Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети

Жителю Новгородской области дали три года за совращение девочки в соцсети

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Старорусский районный суд отправил на три года в колонию 25-летнего мужчину за совращение 12-летней девочки в соцсети, сообщает пресс-служба суда.
Уточняется, что подсудимый создал страницу в соцсети "ВКонтакте" под чужим именем. Вечером 18 октября 2020 года во время переписки с девочкой предложил ей прислать ему фотографию интимного характера, а взамен прислал ей непристойное фото. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. При вынесении приговора суд учёл явку с повинной, выплату потерпевшей моральной компенсации в 15 тысяч рублей и наличие ведомственной награды.
"В результате преступных действий осужденного малолетней потерпевшей был причинен моральный вред в виде нарушения половой неприкосновенности и половой свободы... Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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