https://ria.ru/20231006/prigovor-1901012437.html

Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети

Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети - РИА Новости, 06.10.2023

Жителю Новгородской области дали срок за совращение девочки в соцсети

Старорусский районный суд отправил на три года в колонию 25-летнего мужчину за совращение 12-летней девочки в соцсети, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:20

2023-10-06T17:20

2023-10-06T17:20

происшествия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Старорусский районный суд отправил на три года в колонию 25-летнего мужчину за совращение 12-летней девочки в соцсети, сообщает пресс-служба суда. Уточняется, что подсудимый создал страницу в соцсети "ВКонтакте" под чужим именем. Вечером 18 октября 2020 года во время переписки с девочкой предложил ей прислать ему фотографию интимного характера, а взамен прислал ей непристойное фото. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. При вынесении приговора суд учёл явку с повинной, выплату потерпевшей моральной компенсации в 15 тысяч рублей и наличие ведомственной награды. "В результате преступных действий осужденного малолетней потерпевшей был причинен моральный вред в виде нарушения половой неприкосновенности и половой свободы... Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима",- говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231003/ubiytsy-1900201511.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область