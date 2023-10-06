https://ria.ru/20231006/prigovor-1900959944.html
Суд дал 12 лет колонии водителю грузовика, сбившему такси в Москве
Суд дал 12 лет колонии водителю грузовика, сбившему такси в Москве - РИА Новости, 06.10.2023
Суд дал 12 лет колонии водителю грузовика, сбившему такси в Москве
Пресненский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:05
2023-10-06T15:05
2023-10-06T15:46
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Пивовару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок три года", - рассказал собеседник агентства. Накануне в ходе прений прокурор попросил суд назначить Пивовару 14 лет колонии. В ноябре 2022 года на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. Пивовара арестовали. Как сообщали в столичной прокуратуре, он заявил, что признает вину и раскаивается. По данным прокуратуры, грузовик был технически исправен, а Пивовар, находясь "в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости". Ему вменили п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Пивовар - житель Белоруссии, права ему выдали в Гомельской области в январе 2022 года. Другой источник агентства отмечал, что одно время за грузовиком числились 100 штрафов за различные нарушения.
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происшествия, россия, белоруссия, москва, авто
Происшествия, Россия, Белоруссия, Москва, Авто
Суд дал 12 лет колонии водителю грузовика, сбившему такси в Москве
Суд дал 12 лет колонии водителю грузовика, сбившему такси с пассажиром в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего аварию с двумя жертвами в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Пивовару назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок три года", - рассказал собеседник агентства.
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Накануне в ходе прений прокурор попросил суд назначить Пивовару 14 лет колонии.
В ноябре 2022 года на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. Пивовара арестовали. Как сообщали в столичной прокуратуре, он заявил, что признает вину и раскаивается.
По данным прокуратуры, грузовик был технически исправен, а Пивовар, находясь "в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости". Ему вменили п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Пивовар - житель Белоруссии
, права ему выдали в Гомельской области
в январе 2022 года. Другой источник агентства отмечал, что одно время за грузовиком числились 100 штрафов за различные нарушения.
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