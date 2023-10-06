https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

Нижегородскую корпорацию развития и инвестпортал признали лучшими в России

Нижегородскую корпорацию развития и инвестпортал признали лучшими в России - РИА Новости, 06.10.2023

Нижегородскую корпорацию развития и инвестпортал признали лучшими в России

Корпорация развития Нижегородской области и инвестиционный портал региона признаны лучшими в стране по итогам Национальной премии "Лидеры инвестиционного... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:02

2023-10-06T15:02

2023-10-06T15:02

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

корпорация развития

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Корпорация развития Нижегородской области и инвестиционный портал региона признаны лучшими в стране по итогам Национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2023", сообщает пресс-служба правительства региона. Организатор премии - Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР). Отбор проводился в три этапа со 2 сентября по 5 октября. Всего было получено 127 заявок по 10 номинациям от 59 регионов России, проведена детальная оценка 85 инвестиционных порталов и 43 инвестиционных карт регионов России. "Итоги премии подвели в рамках четвертого Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития в Туле. Нижегородская область победила в двух номинациях – "Агентство развития года" и "Лучший инвестиционный портал", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году область вошла в тройку лидеров рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. "Это результат огромной работы по улучшению инвестиционного климата, одной из важнейших составляющих которой стало создание Корпорации развития Нижегородской области. Сейчас на сопровождении Корпорации находятся 152 проекта на общую сумму более 211 миллиардов рублей. Прирост по количеству инвестпроектов за последние два года составляет 114%, по размеру инвестиций – 42%. За этими цифрами – почти 23 тысячи новых рабочих мест и новые возможности для территорий. Отдельным успехом стала особая экономическая зона "Кулибин", резидентами которой уже сейчас являются 17 компаний" - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона сообщил, что впереди много планов по дальнейшему улучшению инвестклимата - развитие особой экономической зоны, территорий опережающего развития, инновационного научно-технологического центра, а также модернизация нормативно-правовой базы. По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Андрея Саносяна, реализация новых инвестпроектов – залог стабильного развития экономики и повышения качества жизни в регионе. "Новые производства – это новые кооперационные цепочки, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Фактически эта работа влияет на все, что происходит в Нижегородской области. Дополнительные средства помогают ремонтировать дороги, школы, больше средств направлять на социальное обеспечение. Рабочие места с конкурентной зарплатой повышают общую покупательскую способность, как следствие, развивают сферу услуг и малого предпринимательства. Возможность выстроить новые кооперационные связи привлекает все больше инвесторов, заинтересованных в минимизации плеча доставки той или иной продукции. Премия – доказательство того, что мы движемся в верном направлении в вопросах улучшения инвестклимата", - приводятся в сообщении слова Саносяна. Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Никитина в 2018 году. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

https://ria.ru/20230927/dorogi-1899051954.html

https://ria.ru/20230921/zerno-1897827882.html

https://ria.ru/20230913/proizvodstvo-1896103659.html

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нижегородская область, глеб никитин, корпорация развития, россия