https://ria.ru/20231006/pozitsiya-1901061405.html

В ЕС не согласовали позицию по миграции для декларации по итогам саммита

В ЕС не согласовали позицию по миграции для декларации по итогам саммита - РИА Новости, 06.10.2023

В ЕС не согласовали позицию по миграции для декларации по итогам саммита

Лидеры стран Евросоюза по итогам неформального саммита в испанской Гранаде не смогли согласовать единое мнение по вопросам миграции для его включения в итоговую РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:52

2023-10-06T19:52

2023-10-06T19:53

в мире

польша

венгрия

шарль мишель

матеуш моравецкий

виктор орбан

европейский совет

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам неформального саммита в испанской Гранаде не смогли согласовать единое мнение по вопросам миграции для его включения в итоговую декларацию, следует из обнародованного по итогам встречи документа. В обнародованном документе вообще не упоминается миграция, несмотря на то, что этот вопрос стоял в числе главных на повестке обсуждения европейскими лидерами. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его стране удалось заблокировать решение Европейского совета о принудительном расселении мигрантов. О несогласии на предложения Еврокомиссии по решению вопросов миграции заявлял перед началом саммита и премьер Венгрии Виктор Орбан. Глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на вопрос журналистов о причинах, по которым пункт о миграции не был упомянут в итоговой декларации, заявил, что "в документе упоминается про стратегию развития ЕС, что предполагает и вопросы миграции". "Кроме того, вы увидите мое персональное заявление по этому вопросу по итогам саммита", - добавил глава Евросовета. Такое короткое заявление действительно появилось на сайте Евросовета. В нем Мишель общими словами подчеркивает, что "миграция – это европейский вызов, который требует общеевропейского ответа". "С нелегальной миграцией необходимо немедленно и решительно бороться. Мы не позволим контрабандистам решать, кто приезжает в ЕС. Мы продолжим эффективно и оперативно реализовывать все наши решения", - указывается в заявлении Мишеля.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

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в мире, польша, венгрия, шарль мишель, матеуш моравецкий, виктор орбан, европейский совет, евросовет, евросоюз