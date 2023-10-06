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"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского - РИА Новости, 06.10.2023
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01:25 06.10.2023 (обновлено: 09:56 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/povorot-1900837043.html
"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского
"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского - РИА Новости, 06.10.2023
"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского
Если экс-президент США Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей, это станет ударом для Владимира Зеленского, написал глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T01:25
2023-10-06T09:56
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Если экс-президент США Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей, это станет ударом для Владимира Зеленского, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством &lt;…&gt;, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!&quot; — высказался политик.Ранее Дональд Трамп заявил в интервью Fox News о готовности временно занять пост спикера палаты представителей.Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231006/udar-1900835046.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Украина
"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского

Филиппо: избрание Трампа спикером палаты представителей ударит по Зеленскому

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Если экс-президент США Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей, это станет ударом для Владимира Зеленского, написал глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!" — высказался политик.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью Fox News о готовности временно занять пост спикера палаты представителей.
Кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
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