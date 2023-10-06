https://ria.ru/20231006/poteri-1900970303.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 835 военнослужащих, российскими подразделениями отражена 21 атака... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:25

2023-10-06T15:25

2023-10-06T15:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 835 военнослужащих, российскими подразделениями отражена 21 атака противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах Синьковки, Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Новолюбовки Луганской Народной Республики."Потери противника за указанный период составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. В районах населенных пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР."В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900971171.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)