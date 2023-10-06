https://ria.ru/20231006/poteri-1900970303.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 835 военнослужащих, российскими подразделениями отражена 21 атака... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:25
2023-10-06T15:25
2023-10-06T15:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 835 военнослужащих, российскими подразделениями отражена 21 атака противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад Украины в районах Синьковки, Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Новолюбовки Луганской Народной Республики."Потери противника за указанный период составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. В районах населенных пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР."В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900971171.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 405 военных на Купянском направлении