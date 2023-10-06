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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:22

2023-10-06T15:22

2023-10-06T15:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР."В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика