https://ria.ru/20231006/poteri-1900966160.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:22
2023-10-06T15:22
2023-10-06T15:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР."В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
МО: ВСУ потеряли более 430 солдат на Краснолиманском направлении за неделю