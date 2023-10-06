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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 06.10.2023 (обновлено: 15:40 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/poteri-1900966160.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:22
2023-10-06T15:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР."В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.
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донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

МО: ВСУ потеряли более 430 солдат на Краснолиманском направлении за неделю

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 430 солдат за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
"В результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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