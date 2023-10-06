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СМИ: ФРГ отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS - РИА Новости, 06.10.2023
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17:41 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/postavki-1901018992.html
СМИ: ФРГ отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS
СМИ: ФРГ отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: ФРГ отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS
Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:41
2023-10-06T17:41
украина
россия
киев
джо байден
олаф шольц
владимир зеленский
нато
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщила газета New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в четверг на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании сообщил об отправке дополнительно еще одной системы ПВО Patriot на Украине, подчеркнув, что поставка Киеву ракет Taurus на данный момент не рассматривается. "Он (Шольц) находится под сильным давлением и возможно хочет прекратить эту дискуссию (об отправке Taurus Киеву - ред.). Но если американцы дадут зеленый свет на поставку их ATACMS, тогда возможно (и он согласится на поставки - ред.)", - заявила Штрак-Циммерман. Как сообщает New York Times, правительство Германии выражало обеспокоенность, что Россия сможет разработать системы противодействия ракетам Taurus в случае, если российские военнослужащие смогут найти и собрать их компоненты на поле боя. Кроме того, отмечается, что союзники Шольца высказывали предположение о необходимости направить немецкие войска на Украину для дальнейшей помощи в эксплуатации Taurus. В свою очередь Штрак-Циммерман опровергла New York Times эти сведения. Президент США Джо Байден ранее в среду в ответ на вопрос о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS Украине заявил, что США проработали все просьбы Владимира Зеленского. Однако Вашингтон пока не объявлял о поставках этих ракет Киеву. Ранее Штрак-Циммерман опубликовала у себя в X фото, на котором она держит подаренный ей украинскими активистами торт со съедобной моделью истребителя с ракетами и словами благодарности за ее позицию. Пользователи в комментариях к публикации обвинили политика в дурновкусии и кровожадности. Ранее, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, киев, джо байден, олаф шольц, владимир зеленский, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
СМИ: ФРГ отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS

NYT: Германия отправит Украине ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщила газета New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в четверг на полях третьего саммита Европейского политсообщества в Испании сообщил об отправке дополнительно еще одной системы ПВО Patriot на Украине, подчеркнув, что поставка Киеву ракет Taurus на данный момент не рассматривается.
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"Он (Шольц) находится под сильным давлением и возможно хочет прекратить эту дискуссию (об отправке Taurus Киеву - ред.). Но если американцы дадут зеленый свет на поставку их ATACMS, тогда возможно (и он согласится на поставки - ред.)", - заявила Штрак-Циммерман.
Как сообщает New York Times, правительство Германии выражало обеспокоенность, что Россия сможет разработать системы противодействия ракетам Taurus в случае, если российские военнослужащие смогут найти и собрать их компоненты на поле боя. Кроме того, отмечается, что союзники Шольца высказывали предположение о необходимости направить немецкие войска на Украину для дальнейшей помощи в эксплуатации Taurus. В свою очередь Штрак-Циммерман опровергла New York Times эти сведения.
Президент США Джо Байден ранее в среду в ответ на вопрос о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS Украине заявил, что США проработали все просьбы Владимира Зеленского. Однако Вашингтон пока не объявлял о поставках этих ракет Киеву.
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Ранее Штрак-Циммерман опубликовала у себя в X фото, на котором она держит подаренный ей украинскими активистами торт со съедобной моделью истребителя с ракетами и словами благодарности за ее позицию. Пользователи в комментариях к публикации обвинили политика в дурновкусии и кровожадности. Ранее, отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято.
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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