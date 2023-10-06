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Посол России выразил недоумение вызовом в МИД Австрии

Посол России выразил недоумение вызовом в МИД Австрии - РИА Новости, 06.10.2023

Посол России выразил недоумение вызовом в МИД Австрии

Посол России в Вене Дмитрий Любинский выразил недоумение фактом его срочного вызова в МИД Австрии на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:37

2023-10-06T15:37

2023-10-06T15:52

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специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий любинский

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский выразил недоумение фактом его срочного вызова в МИД Австрии на основе лишь голословных обвинений Киева в адрес российской стороны, в ходе своего визита дипломат РФ подчеркнул, что российские ВС, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам."Шестого октября был приглашен на беседу к генсекретарю МИД Австрии Николаусу Маршику, зачитавшему мне текст жесткого заявления в связи с "ракетным обстрелом" в Харьковской области. Со своей стороны выразил недоумение уже самим фактом срочного вызова роспосла в МИД на основе лишь голословных обвинений президента Украины в адрес России. По случайному ли совпадению подобный "инцидент" в очередной раз полностью согласуется по времени со встречей Зеленского 5 октября с его западными спонсорами, на сей раз европейскими в испанской Гранаде?" - написал Любинский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В ходе своего визита дипломат РФ подчеркнул, что "российские ВС, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам". Он также отметил, что бесчисленные, практически ежедневные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры на Донбассе, при которых гибнут десятки мирных жителей, "почему-то остаются без какой-либо реакции со стороны Вены"."Как и, к примеру, недавние рукоплескания Зеленского с премьером Трюдо в парламенте Канады 98-летнему укронацисту", - добавил посол.Он также напомнил, что накануне на Валдайском форуме российский президент Владимир Путин говорил о том, что война на Донбассе идет уже 10-й год, но никто на Западе не плачет по погибшим от рук Киева детям."Подходы австрийского руководства лишний раз подтверждают сказанное. Излишне констатировать, что все наши вопросы повисают в воздухе - отвечать западникам нам попросту нечего", - заключил Любинский.МИД Австрии в пятницу сообщил о вызове российского посла в Вене Дмитрия Любинского в связи с ситуацией в Харьковской области, где, по утверждению украинской стороны, силы РФ якобы нанесли удары.Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не наносит удары по гражданским целям, а работает по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. Отвечая на вопрос журналистов о якобы гибели мирного населения в селе Гроза на Украине, Песков заявил: "мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html

https://ria.ru/20230306/dialog-1856232782.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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в мире, россия, австрия, вена, владимир путин, дмитрий любинский, вооруженные силы украины