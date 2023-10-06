https://ria.ru/20231006/poshlina-1900855728.html

В России ввели заградительную пошлину на вывоз топлива для непроизводителей

В России ввели заградительную пошлину на вывоз топлива для непроизводителей - РИА Новости, 06.10.2023

В России ввели заградительную пошлину на вывоз топлива для непроизводителей

Правительство РФ ввело заградительную пошлину на экспорт топлива из России для тех, кто его не производит, - в размере 50 тысяч рублей за тонну, она будет... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:09

2023-10-06T09:09

2023-10-06T09:27

экономика

россия

топливо

дт (дизельное топливо)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ ввело заградительную пошлину на экспорт топлива из России для тех, кто его не производит, - в размере 50 тысяч рублей за тонну, она будет действовать после снятия полного запрета поставок за рубеж, сообщила пресс-служба кабинета министров. "Для предотвращения возможного "серого" экспорта" после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тысяч рублей за 1 тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи", - сообщила пресс-служба. Как пояснили в правительстве, таким образом будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают там.

https://ria.ru/20231006/toplivo-1900854663.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, топливо, дт (дизельное топливо)