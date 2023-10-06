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Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов - РИА Новости, 06.10.2023
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Липецкая область
 
16:54 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/polumarafon-1901001737.html
Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов
Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов - РИА Новости, 06.10.2023
Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов
Сельский полумарафон "Тербунский рубеж" состоится во второй раз в Липецкой области 8 октября, участие в нем примут представители из 15 регионов страны и 55... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:54
2023-10-06T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Сельский полумарафон "Тербунский рубеж" состоится во второй раз в Липецкой области 8 октября, участие в нем примут представители из 15 регионов страны и 55 городов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что участникам сельского полумарафона предоставляется на выбор четыре дистанции – детская на 500 метров, 3, 10 и 21,1 километра. На мероприятии будет организована работа стартового городка, фудкортов, сцены. Площадки начнут работу в 10:00. Забеги состоятся в 12:00, 12:15, 12:30 и 13:00 часов. Они пройдут по историческому месту – селу Тербуны, в окрестностях которого в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. "Липецк в этом году получил звание беговой столицы. Но приверженность атлетике и физкультуре характерна для жителей не только областного центра, но и всего региона. Вся область стремится к здоровому образу жизни, и органы власти поддерживают эту тенденцию, вкладывая бюджетные средства в строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры", – отметил Артамонов. Он добавил, что после забега участники получат медали, футболки и подарки от партнеров. Также предусмотрена большая развлекательная программа. Комментировать полумарафон будет Дмитрий Губерниев.
https://ria.ru/20230926/teatr-1898753340.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов
Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Сельский полумарафон "Тербунский рубеж" состоится во второй раз в Липецкой области 8 октября, участие в нем примут представители из 15 регионов страны и 55 городов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что участникам сельского полумарафона предоставляется на выбор четыре дистанции – детская на 500 метров, 3, 10 и 21,1 километра. На мероприятии будет организована работа стартового городка, фудкортов, сцены.
Площадки начнут работу в 10:00. Забеги состоятся в 12:00, 12:15, 12:30 и 13:00 часов. Они пройдут по историческому месту – селу Тербуны, в окрестностях которого в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.
"Липецк в этом году получил звание беговой столицы. Но приверженность атлетике и физкультуре характерна для жителей не только областного центра, но и всего региона. Вся область стремится к здоровому образу жизни, и органы власти поддерживают эту тенденцию, вкладывая бюджетные средства в строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры", – отметил Артамонов.
Он добавил, что после забега участники получат медали, футболки и подарки от партнеров. Также предусмотрена большая развлекательная программа. Комментировать полумарафон будет Дмитрий Губерниев.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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