https://ria.ru/20231006/polumarafon-1901001737.html

Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов

Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов - РИА Новости, 06.10.2023

Липецкий сельский полумарафон соберет участников из 55 городов

Сельский полумарафон "Тербунский рубеж" состоится во второй раз в Липецкой области 8 октября, участие в нем примут представители из 15 регионов страны и 55... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:54

2023-10-06T16:54

2023-10-06T16:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Сельский полумарафон "Тербунский рубеж" состоится во второй раз в Липецкой области 8 октября, участие в нем примут представители из 15 регионов страны и 55 городов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что участникам сельского полумарафона предоставляется на выбор четыре дистанции – детская на 500 метров, 3, 10 и 21,1 километра. На мероприятии будет организована работа стартового городка, фудкортов, сцены. Площадки начнут работу в 10:00. Забеги состоятся в 12:00, 12:15, 12:30 и 13:00 часов. Они пройдут по историческому месту – селу Тербуны, в окрестностях которого в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. "Липецк в этом году получил звание беговой столицы. Но приверженность атлетике и физкультуре характерна для жителей не только областного центра, но и всего региона. Вся область стремится к здоровому образу жизни, и органы власти поддерживают эту тенденцию, вкладывая бюджетные средства в строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры", – отметил Артамонов. Он добавил, что после забега участники получат медали, футболки и подарки от партнеров. Также предусмотрена большая развлекательная программа. Комментировать полумарафон будет Дмитрий Губерниев.

https://ria.ru/20230926/teatr-1898753340.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов