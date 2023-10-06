https://ria.ru/20231006/politika-1901041055.html

Россия и Узбекистан уделят внимание снижению конфликтного потенциала

Россия и Узбекистан уделят внимание снижению конфликтного потенциала - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан уделят внимание снижению конфликтного потенциала

Россия и Узбекистан уделят приоритетное внимание урегулированию кризисов, снижению конфликтного потенциала и мирному реагиро­ва­нию на угрозы, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:55

2023-10-06T18:55

2023-10-06T19:15

россия

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан уделят приоритетное внимание урегулированию кризисов, снижению конфликтного потенциала и мирному реагиро­ва­нию на угрозы, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."На фоне процессов глобальной трансформации мироустройства Российская Федерация и Республика Узбекистан продолжат скоординированные усилия, внося свой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности, формирование благоприятных условий для реализации целей устойчивого развития. Приоритетное внимание будет и впредь уделяться предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций, снижению конфликтного потенциала и политико-дипломатическому реагиро­ва­нию на различные вызовы и угрозы", - говорится в заявлении."Стороны осуждают тенденцию злоупотребления международными механизмами разрешения споров между государствами в конъюнктурных политических интересах, выступают против того, чтобы органы международного правосудия и международного контроля осуществляли свою деятельность в нарушение общепризнанных принципов и норм между­народного права", - говорится в заявлении.

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