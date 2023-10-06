https://ria.ru/20231006/politika-1901037742.html
Москва и Ташкент выступили против поддержки неконституционной смены власти
Москва и Ташкент выступили против поддержки неконституционной смены власти - РИА Новости, 06.10.2023
Москва и Ташкент выступили против поддержки неконституционной смены власти
Россия и Узбекистан считают недопустимым и осуждают поддержку неконституционной смены власти, а также попытки вмешательства во внутренние дела, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:41
2023-10-06T18:41
2023-10-06T19:12
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан считают недопустимым и осуждают поддержку неконституционной смены власти, а также попытки вмешательства во внутренние дела, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Недопустимы и подлежат осуждению являющиеся неприемлемыми в международных отношениях действия по поддержке неконституционной смены власти в суверенных государствах, а также попытки вмешательства третьих сил в двусторонние и внутрирегиональные дела в целях оказания политического и экономического давления", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
Москва и Ташкент выступили против поддержки неконституционной смены власти
Путин и Мирзиеев выступили против поддержки неконституционной смены власти