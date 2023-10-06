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Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже - РИА Новости, 06.10.2023
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17:21 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/poligon-1901013477.html
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже - РИА Новости, 06.10.2023
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
В Самаре на территории строительно-энергетического колледжа имени Мачнева запустили работу нового учебно-тренировочного полигона "Подстанция 35/10 кВ... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:21
2023-10-06T17:21
самарская область
дмитрий азаров
самара
россети
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Самаре на территории строительно-энергетического колледжа имени Мачнева запустили работу нового учебно-тренировочного полигона "Подстанция 35/10 кВ Мачневская", сообщает пресс-служба правительства Самарской области. В запуске современной площадки для практического обучения энергетиков приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, гендиректор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов и директор филиала "Самарские распределительные сети" Денис Чучулин. Строительство нового полигона, его оснащение электрическим и электромеханическим оборудованием реализованы в рамках формирования современного образовательно-производственного кампуса, говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что полигон был построен по личной просьбе губернатора к гендиректору ПАО "Россети Волга" – в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. "Оперативно, качественно, достойно построен полигон. Он будет создавать условия для получения практических навыков, а значит, здесь подготовят настоящих профессионалов, которые будут соблюдать все нормы и требования техники безопасности. Очень рад, что компания "Россети Волга" приняла решение о прохождении здесь переподготовки своих специалистов, о проведении внутренних конкурсов и соревнований. Я думаю, такое сотрудничество, пример, который показывает компания "Россети", достоин уважения и благодарности. Надеюсь, что и с другими предприятиями – партнерами колледжа – будет выстроено тесное взаимодействие", - приводит пресс-служба слова губернатора Азарова. Студенты колледжа на учебном полигоне будут отрабатывать навыки по ремонту оборудования, производству переключений, монтажу провода на сетях разного класса напряжения, по технологическому присоединению жилого дома к существующим сетям и установке приборов учета. "Подстанция 35/10 кВ Мачневская" – уникальный объект для практических занятий, аналогов которому нет ни в одном учебном заведении среднего профессионального образования. Далеко не каждый регион может похвастаться подобной производственной площадкой для подготовки будущих специалистов по самым востребованным профессиям. Отрадно, что во время строительства полигона студенты проявляли живой интерес и активно интересовались возможностью скорее перейти к работе на нем. Это высокая оценка нашей работы. Выпускники колледжа придут в профессию готовыми специалистами, и мы ждем их в крупнейшей сетевой компании Поволжья – "Россети Волга", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Гаврилова. Губернатор в ответ выразил уверенность, что выпускники колледжа "будут нарасхват". "Здесь формируется база, здесь достойный преподавательский состав, отличные наставники. Благодаря таким учителям вы станете успешными людьми. Сегодня это крайне важно для нашей великой и прекрасной Родины, которая нуждается в вас – настоящих молодых профессионалах", - обратился глава региона к учащимся.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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самарская область, дмитрий азаров, самара, россети
Самарская область, Дмитрий Азаров, Самара, Россети

Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже

© Фото : пресс-служба правительства Самарской облатиСовременный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской облати
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Самаре на территории строительно-энергетического колледжа имени Мачнева запустили работу нового учебно-тренировочного полигона "Подстанция 35/10 кВ Мачневская", сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В запуске современной площадки для практического обучения энергетиков приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, гендиректор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов и директор филиала "Самарские распределительные сети" Денис Чучулин. Строительство нового полигона, его оснащение электрическим и электромеханическим оборудованием реализованы в рамках формирования современного образовательно-производственного кампуса, говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Самарской облатиСовременный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской облати
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
В пресс-службе уточнили, что полигон был построен по личной просьбе губернатора к гендиректору ПАО "Россети Волга" – в рекордно короткие сроки – всего за два месяца.
"Оперативно, качественно, достойно построен полигон. Он будет создавать условия для получения практических навыков, а значит, здесь подготовят настоящих профессионалов, которые будут соблюдать все нормы и требования техники безопасности. Очень рад, что компания "Россети Волга" приняла решение о прохождении здесь переподготовки своих специалистов, о проведении внутренних конкурсов и соревнований. Я думаю, такое сотрудничество, пример, который показывает компания "Россети", достоин уважения и благодарности. Надеюсь, что и с другими предприятиями – партнерами колледжа – будет выстроено тесное взаимодействие", - приводит пресс-служба слова губернатора Азарова.
© Фото : пресс-служба правительства Самарской облатиСовременный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской облати
Современный полигон для подготовки энергетиков открыли в самарском колледже
Студенты колледжа на учебном полигоне будут отрабатывать навыки по ремонту оборудования, производству переключений, монтажу провода на сетях разного класса напряжения, по технологическому присоединению жилого дома к существующим сетям и установке приборов учета.
"Подстанция 35/10 кВ Мачневская" – уникальный объект для практических занятий, аналогов которому нет ни в одном учебном заведении среднего профессионального образования. Далеко не каждый регион может похвастаться подобной производственной площадкой для подготовки будущих специалистов по самым востребованным профессиям. Отрадно, что во время строительства полигона студенты проявляли живой интерес и активно интересовались возможностью скорее перейти к работе на нем. Это высокая оценка нашей работы. Выпускники колледжа придут в профессию готовыми специалистами, и мы ждем их в крупнейшей сетевой компании Поволжья – "Россети Волга", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Гаврилова.
Всероссийская педагогическая конференция пройдет в Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Всероссийская педагогическая конференция пройдет в Самарской области
30 сентября, 20:39
Губернатор в ответ выразил уверенность, что выпускники колледжа "будут нарасхват".
"Здесь формируется база, здесь достойный преподавательский состав, отличные наставники. Благодаря таким учителям вы станете успешными людьми. Сегодня это крайне важно для нашей великой и прекрасной Родины, которая нуждается в вас – настоящих молодых профессионалах", - обратился глава региона к учащимся.
 
Самарская областьДмитрий АзаровСамараРоссети
 
 
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