https://ria.ru/20231006/pogoda-1901013937.html
В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 06.10.2023
В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах Москвы, а наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:23
2023-10-06T17:23
2023-10-06T17:28
общество
москва
погода
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах Москвы, а наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы, там выпало 17 мм, это почти четверть месячной нормы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах города. Наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе (СЗАО) - 17 мм, это почти четверть месячной нормы. Другие округа-рекордсмены - СВАО (10 мм), САО (9 мм) и ЮЗАО (8 мм)", - сказано в сообщении. Отмечается, что осадки сохранятся до конца дня. "В отдельных районах города фиксируются порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в столичном комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода
В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
На северо-западе Москвы с утра выпало 17 мм осадков, это четверть месячной нормы