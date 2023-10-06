https://ria.ru/20231006/pogoda-1901013937.html

В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 06.10.2023

В некоторых районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах Москвы, а наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:23

2023-10-06T17:23

2023-10-06T17:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах Москвы, а наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы, там выпало 17 мм, это почти четверть месячной нормы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах города. Наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе (СЗАО) - 17 мм, это почти четверть месячной нормы. Другие округа-рекордсмены - СВАО (10 мм), САО (9 мм) и ЮЗАО (8 мм)", - сказано в сообщении. Отмечается, что осадки сохранятся до конца дня. "В отдельных районах города фиксируются порывы ветра, достигающие 20 метров в секунду. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в столичном комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода