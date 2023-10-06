Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 06.10.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:30
2023-10-06T12:30
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1920x0_80_0_0_62e473ad85f605520955b531a806c52c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "В период с 21.00 шестого октября и до конца суток седьмого октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром седьмого октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 утра седьмого октября и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - говорится в сообщении. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804c645211aaeafab4fedd0f8d935431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

МЧС: гололедица, ветер и дождь со снегом ожидаются в Москве в пятницу и субботу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь и сильный ветер в Москве
Дождь и сильный ветер в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дождь и сильный ветер в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
«
"В период с 21.00 шестого октября и до конца суток седьмого октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром седьмого октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 утра седьмого октября и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - говорится в сообщении.
Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вчера, 09:02
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала