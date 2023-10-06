https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 06.10.2023

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:30

2023-10-06T12:30

2023-10-06T12:30

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "В период с 21.00 шестого октября и до конца суток седьмого октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром седьмого октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 утра седьмого октября и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - говорится в сообщении. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)