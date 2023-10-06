https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 06.10.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:30
2023-10-06T12:30
2023-10-06T12:30
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1920x0_80_0_0_62e473ad85f605520955b531a806c52c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы и вплоть до конца субботы с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. "В период с 21.00 шестого октября и до конца суток седьмого октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром седьмого октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09.00 утра седьмого октября и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метра в секунду", - говорится в сообщении. Водителям рекомендуют ехать медленно и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_804c645211aaeafab4fedd0f8d935431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
МЧС: гололедица, ветер и дождь со снегом ожидаются в Москве в пятницу и субботу