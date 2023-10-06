https://ria.ru/20231006/pogoda-1900848831.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:06

2023-10-06T08:06

2023-10-06T08:06

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня преобладает облачная погода, временами дожди. Температура воздуха в столице - плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 8 - плюс 13. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит в середине дня 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, во второй половине дня оно начнет расти.

https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"