https://ria.ru/20231006/pogoda-1900848831.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:06
2023-10-06T08:06
2023-10-06T08:06
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня преобладает облачная погода, временами дожди. Температура воздуха в столице - плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 8 - плюс 13. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит в середине дня 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, во второй половине дня оно начнет расти.
https://ria.ru/20231005/pogoda-1900590572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Котилевская: дожди, ветер и не выше плюс 12 ожидается в Москве в пятницу