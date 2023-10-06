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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.10.2023
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08:06 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900848831.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:06
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общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня преобладает облачная погода, временами дожди. Температура воздуха в столице - плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 8 - плюс 13. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит в середине дня 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, во второй половине дня оно начнет расти.
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Котилевская: дожди, ветер и не выше плюс 12 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода, временами дожди, порывистый ветер и не выше плюс 12 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В Москве сегодня преобладает облачная погода, временами дожди. Температура воздуха в столице - плюс 10 - плюс 12 градусов, по области - плюс 8 - плюс 13. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит в середине дня 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, во второй половине дня оно начнет расти.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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