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Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд
Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд - РИА Новости, 06.10.2023
Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд
Регионы Узбекистана и России подписали на форуме межрегионального сотрудничества в Казани документы на 3,5 миллиарда долларов, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:09
2023-10-06T17:09
2023-10-06T17:09
республика татарстан
шавкат мирзиеев
михаил мишустин
россия
узбекистан
казань
республика татарстан (татарстан)
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ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Регионы Узбекистана и России подписали на форуме межрегионального сотрудничества в Казани документы на 3,5 миллиарда долларов, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В пятницу он провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Глава нашего государства приветствовал успешную организацию и проведение третьего Форума межрегионального сотрудничества, по итогам которого между регионами двух стран подписаны документы на 3,5 миллиардов долларов", говорится в сообщении. Форум состоялся в Казани 4 октября. По данным пресс-службы, особое внимание уделено сохранению динамики товарооборота и расширению кооперационных связей. В частности, для эффективной координации работы по углублению промышленной кооперации создана совместная рабочая группа. Обсуждены вопросы совместной реализации проектов в сфере цифровизации здравоохранения, образования, а также внедрения электронной торговли в Узбекистане. Достигнута договоренность об организации обмена опытом в сфере градостроительства, реновации жилищного фонда. "В завершение переговоров президент нашей страны пригласил председателя правительства России посетить нашу страну с официальным визитом", - отмечается в сообщении. Делегация Узбекистана также ознакомилась с работой координационного центра правительства России. Мишустин подробно проинформировал Мирзиеева о деятельности этого постоянно действующего органа, созданного для обеспечения оперативных и согласованных действий органов исполнительной власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шавкат мирзиеев, михаил мишустин, россия, узбекистан, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Шавкат Мирзиеев, Михаил Мишустин, Россия, Узбекистан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Регионы Узбекистана и России подписали на форуме межрегионального сотрудничества в Казани документы на 3,5 миллиарда долларов, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В пятницу он провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
.
"Глава нашего государства приветствовал успешную организацию и проведение третьего Форума межрегионального сотрудничества, по итогам которого между регионами двух стран подписаны документы на 3,5 миллиардов долларов", говорится в сообщении. Форум состоялся в Казани 4 октября.
По данным пресс-службы, особое внимание уделено сохранению динамики товарооборота и расширению кооперационных связей. В частности, для эффективной координации работы по углублению промышленной кооперации создана совместная рабочая группа.
Обсуждены вопросы совместной реализации проектов в сфере цифровизации здравоохранения, образования, а также внедрения электронной торговли в Узбекистане. Достигнута договоренность об организации обмена опытом в сфере градостроительства, реновации жилищного фонда.
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 30 процентов
"В завершение переговоров президент нашей страны пригласил председателя правительства России посетить нашу страну с официальным визитом", - отмечается в сообщении.
Делегация Узбекистана также ознакомилась с работой координационного центра правительства России. Мишустин подробно проинформировал Мирзиеева о деятельности этого постоянно действующего органа, созданного для обеспечения оперативных и согласованных действий органов исполнительной власти.