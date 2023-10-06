https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html

Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд

Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд - РИА Новости, 06.10.2023

Регионы Узбекистана и России подписали в Казани документы на $3,5 млрд

Регионы Узбекистана и России подписали на форуме межрегионального сотрудничества в Казани документы на 3,5 миллиарда долларов, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:09

2023-10-06T17:09

2023-10-06T17:09

республика татарстан

шавкат мирзиеев

михаил мишустин

россия

узбекистан

казань

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901005851_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_50e716f2b2a8d905fc7fbe39f8a40da9.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Регионы Узбекистана и России подписали на форуме межрегионального сотрудничества в Казани документы на 3,5 миллиарда долларов, сообщает в пятницу пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Мирзиеев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В пятницу он провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Глава нашего государства приветствовал успешную организацию и проведение третьего Форума межрегионального сотрудничества, по итогам которого между регионами двух стран подписаны документы на 3,5 миллиардов долларов", говорится в сообщении. Форум состоялся в Казани 4 октября. По данным пресс-службы, особое внимание уделено сохранению динамики товарооборота и расширению кооперационных связей. В частности, для эффективной координации работы по углублению промышленной кооперации создана совместная рабочая группа. Обсуждены вопросы совместной реализации проектов в сфере цифровизации здравоохранения, образования, а также внедрения электронной торговли в Узбекистане. Достигнута договоренность об организации обмена опытом в сфере градостроительства, реновации жилищного фонда. "В завершение переговоров президент нашей страны пригласил председателя правительства России посетить нашу страну с официальным визитом", - отмечается в сообщении. Делегация Узбекистана также ознакомилась с работой координационного центра правительства России. Мишустин подробно проинформировал Мирзиеева о деятельности этого постоянно действующего органа, созданного для обеспечения оперативных и согласованных действий органов исполнительной власти.

https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900542688.html

россия

узбекистан

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шавкат мирзиеев, михаил мишустин, россия, узбекистан, казань, республика татарстан (татарстан)