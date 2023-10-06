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Готовить наблюдателей за выборами президента начнут в декабре, заявил СПЧ
Готовить наблюдателей за выборами президента начнут в декабре, заявил СПЧ - РИА Новости, 06.10.2023
Готовить наблюдателей за выборами президента начнут в декабре, заявил СПЧ
Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ), глава мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам Александр Точенов заявил, что подготовка независимых РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:27
2023-10-06T20:27
2023-10-06T20:27
россия
александр точенов
политика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ), глава мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам Александр Точенов заявил, что подготовка независимых наблюдателей к предстоящей президентской кампании должна начаться с середины декабря, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СПЧ. "Активная работа по подготовке независимых наблюдателей должна начинаться уже с середины декабря, когда будут объявлены выборы. Всю нашу работу важно рассматривать с точки зрения сохранения суверенитета страны", - сказал Точенов, слова которого процитировали в сообщении. Ответственный секретарь СПЧ также отметил, что при организации контроля за соблюдением избирательных прав как пассивных, так и активных граждан преследуется цель не допустить нарушений со стороны организаторов и участников выборов, в то же время важно не допустить распространения ложных сведений и провокаций.
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россия, александр точенов, политика
Россия, Александр Точенов, Политика
Готовить наблюдателей за выборами президента начнут в декабре, заявил СПЧ
СПЧ: подготовку наблюдателей к президентской компании нужно начать в декабре