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Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома - РИА Новости, 06.10.2023
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11:01 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/patologoanatom-1900876530.html
Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома
Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома - РИА Новости, 06.10.2023
Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома
Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением больницы в Няндоме, который по небрежности перепутал тела умерших и подделал РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:01
2023-10-06T11:01
происшествия
архангельская область
няндома
архангельский областной суд
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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением больницы в Няндоме, который по небрежности перепутал тела умерших и подделал медицинские документы, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Суд установил, что заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ" в ноябре 2020 года "недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей", тело которой находилось в том же патологоанатомическом отделении. Как отметили в прокуратуре, желая скрыть тот факт, что вскрытия тела не было, осужденный внес в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о ее причинах. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения", - говорится в сообщении. Подсудимый свою вину в суде не признал. Ему вменили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Каким образом были устранены последствия действий осужденного в отношении родственников умерших людей, в ведомстве не сообщили.
https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html
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архангельская область
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происшествия, архангельская область, няндома, архангельский областной суд
Происшествия, Архангельская область, Няндома, Архангельский областной суд
Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома

Перепутавшего тела патологоанатома из Няндома оштрафовали на 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением больницы в Няндоме, который по небрежности перепутал тела умерших и подделал медицинские документы, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ" в ноябре 2020 года "недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей", тело которой находилось в том же патологоанатомическом отделении.
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Как отметили в прокуратуре, желая скрыть тот факт, что вскрытия тела не было, осужденный внес в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о ее причинах.
«
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Подсудимый свою вину в суде не признал. Ему вменили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
Каким образом были устранены последствия действий осужденного в отношении родственников умерших людей, в ведомстве не сообщили.
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