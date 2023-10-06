https://ria.ru/20231006/patologoanatom-1900876530.html

Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома

Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома - РИА Новости, 06.10.2023

Суд оштрафовал перепутавшего тела архангельского патологоанатома

Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением больницы в Няндоме, который по небрежности перепутал тела умерших и подделал РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:01

2023-10-06T11:01

2023-10-06T11:01

происшествия

архангельская область

няндома

архангельский областной суд

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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил заведующего патологоанатомическим отделением больницы в Няндоме, который по небрежности перепутал тела умерших и подделал медицинские документы, к штрафу в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Суд установил, что заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ АО "Няндомская ЦРБ" в ноябре 2020 года "недобросовестно и небрежно отнесся к исполнению должностных обязанностей, не обеспечил патологоанатомическое вскрытие трупа и допустил его выдачу для погребения родственникам другой умершей", тело которой находилось в том же патологоанатомическом отделении. Как отметили в прокуратуре, желая скрыть тот факт, что вскрытия тела не было, осужденный внес в медицинское свидетельство о смерти заведомо ложные сведения о ее причинах. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения", - говорится в сообщении. Подсудимый свою вину в суде не признал. Ему вменили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Каким образом были устранены последствия действий осужденного в отношении родственников умерших людей, в ведомстве не сообщили.

https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html

https://ria.ru/20220211/pokhorony-1772248056.html

архангельская область

няндома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, архангельская область, няндома, архангельский областной суд