https://ria.ru/20231006/pandy-1900937011.html

Панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца года

Панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца года - РИА Новости, 06.10.2023

Панды из Национального зоопарка Вашингтона вернутся в Китай до конца года

Три панды из зоопарка американской столицы скоро отправятся на историческую родину, в Китай. "Аренда" подошла к концу, и местные любимчики уже сидят на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:48

2023-10-06T13:48

2023-10-06T13:49

в мире

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Три панды из зоопарка американской столицы скоро отправятся на историческую родину, в Китай. "Аренда" подошла к концу, и местные любимчики уже сидят на бамбуковых чемоданах. Корреспондент РИА Новости посетил зоопарк, поговорил с посетителями и, как и все, полюбовался его главными героями. Китайские панды в зоопарках всего мира - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Кроме того, есть и своеобразный срок "аренды". Две первые панды прилетели в зоопарк вашингтонской столицы более полувека назад - все благодаря визиту президента Никсона в Пекин и щедрый подарок "на посошок" от китайской стороны. Долгие годы договоры "аренды" продлевались, и животные "по обмену" радовали американцев, однако недавно "дипломатия панд" дала трещину - и было объявлено об их возвращении на историческую родину. Панды в вашингтонском зоопарке не единственные в США. Еще четыре есть в Атланте, но и они, вероятно, отправятся в Китай - срок "аренды" истекает уже в следующем году. Возвращение панд на родину ждет не только Америку: Британия и Австралия также готовятся распрощаться с животными, если только соглашения об их временном пребывании не продлят. О возвращении панд в Китай сообщили на самом высоком уровне. В последние дни лета пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вернут Китаю черно-белую троицу на фоне сложных отношений между странами. В китайском министерстве иностранных дел обозначили срок возвращения - оно пройдет до конца года. Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи (так зовут панд) все же смогли сократить духовную дистанцию между народами Китая и США, отмечали там же. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии РИА Новости положительно оценил сотрудничество между Китаем и США в области сохранения этих редких животных. Кроме того, он похвалил и местный зоопарк: профессиональная команда, питание и оборудование – все это гарантирует качественные условия проживания панд. Несмотря на возвращение животных на родину, сотрудничество между странами в части исследования панд сохранится. Главные любимчики жителей города встречают посетителей еще на подходе к зоопарку: плакаты, сувенирные монеты и прочие безделушки - все стилизовано под панд. Игрушки в местном магазине, оформление помещений возле места "временного обитания" черно-белых - даже панды знают, ради кого сюда пришли. Кажется, никого в местном зоопарке не почитают так, как Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи. О популярности панд говорит и количество людей возле их вольеров. Слоны, леопарды и медведи, по наблюдениям корреспондента агентства, были немного обделены вниманием американцев. За пандами, помимо толп посетителей, наблюдает со всех сторон и персонал зоопарка - рядом с вольерами есть специальная комната "большого брата", отслеживающего каждый шаг, глоток и зевок животных. Кто-то из посетителей зоопарка и вовсе не знал о последних месяцах пребывания панд в Вашингтоне. Например, Грегори из Флориды, узнав о ситуации, сказал РИА Новости, что это неправильно - по его мнению, так Штаты останутся без животных, которые делают людей счастливыми. При этом он не унывает и считает, что после отправки панд на родину можно будет сделать своих, искусственных. Гражданин Тайваня и житель Вирджинии Питер сказал РИА Новости, что услышал из новостей о предстоящем отъезде животных и поэтому специально приехал на них посмотреть. Он назвал решение не продлевать контракт "печальным".

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20220221/amerika-1773942941.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша