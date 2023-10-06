Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман
АТОР: стоимость отдыха в Омане начинается от 280 тысяч рублей на троих
© Pixabay / Sharon AngМагазин в Низве, Оман
© Pixabay / Sharon Ang
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР.
В Омане в октябре начинается высокий сезон. Температура воздуха опускается до 30 градусов, отдыхать очень комфортно. Тем более, что для посещения Омана виза не нужна, прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Oman Air, стыковочные — Etihad, Gulf Air, fludubai, Air Arabia, Qatar Airways.
Интерес россиян вызывают комбинированные туры. С экскурсиями они посещают столицу — Маскат, пустыню, горы, долины, мечети, местную оперу, парфюмерные фабрики, замки и крепости. После можно отправиться на пляжный курорт Салала. Стоимость перелета между двух столиц — от 45 тысячи рублей за билет в оба конца. Билет на внутренний рейс в Салалу — от 12 тысяч рублей.
Участники рынка говорят, что Оман сильно отличается от привычных для россиян Турции, Египта и ОАЭ. К примеру, в отелях алкоголь не наливают, есть особенности питания в Рамадан, пост соблюдается строго: в это время закрыты все точки питания, в том числе для туристов. Кроме того, не у каждого отеля есть свой пляж и мало гостиниц работают по системе "все включено".
Путевка на троих на десять ночей с прямым перелетом в конце октября и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 280 тысяч рублей. Если согласиться на стыковочный рейс, можно сэкономить примерно 30 тысяч.
Недельная поездка на троих в ноябре с проживанием в "пятерке" с завтраками стоит от 309 тысяч рублей. Если добавить еще 50 тысяч рублей, то можно питаться по системе "все включено".