https://ria.ru/20231006/oman-1900940860.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман - РИА Новости, 06.10.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман

Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:52

2023-10-06T17:52

2023-10-06T17:52

туризм

туризм

новости - туризм

оман

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ассоциация туроператоров россии (атор)

отели

гостиницы

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР.В Омане в октябре начинается высокий сезон. Температура воздуха опускается до 30 градусов, отдыхать очень комфортно. Тем более, что для посещения Омана виза не нужна, прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Oman Air, стыковочные — Etihad, Gulf Air, fludubai, Air Arabia, Qatar Airways.Интерес россиян вызывают комбинированные туры. С экскурсиями они посещают столицу — Маскат, пустыню, горы, долины, мечети, местную оперу, парфюмерные фабрики, замки и крепости. После можно отправиться на пляжный курорт Салала. Стоимость перелета между двух столиц — от 45 тысячи рублей за билет в оба конца. Билет на внутренний рейс в Салалу — от 12 тысяч рублей.Участники рынка говорят, что Оман сильно отличается от привычных для россиян Турции, Египта и ОАЭ. К примеру, в отелях алкоголь не наливают, есть особенности питания в Рамадан, пост соблюдается строго: в это время закрыты все точки питания, в том числе для туристов. Кроме того, не у каждого отеля есть свой пляж и мало гостиниц работают по системе "все включено".Путевка на троих на десять ночей с прямым перелетом в конце октября и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 280 тысяч рублей. Если согласиться на стыковочный рейс, можно сэкономить примерно 30 тысяч.Недельная поездка на троих в ноябре с проживанием в "пятерке" с завтраками стоит от 309 тысяч рублей. Если добавить еще 50 тысяч рублей, то можно питаться по системе "все включено".

https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

оман

маскат (город)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, оман, маскат (город), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы