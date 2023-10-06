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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
17:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/oman-1900940860.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман - РИА Новости, 06.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман
Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:52
2023-10-06T17:52
туризм
туризм
новости - туризм
оман
маскат (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отели
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР.В Омане в октябре начинается высокий сезон. Температура воздуха опускается до 30 градусов, отдыхать очень комфортно. Тем более, что для посещения Омана виза не нужна, прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Oman Air, стыковочные — Etihad, Gulf Air, fludubai, Air Arabia, Qatar Airways.Интерес россиян вызывают комбинированные туры. С экскурсиями они посещают столицу — Маскат, пустыню, горы, долины, мечети, местную оперу, парфюмерные фабрики, замки и крепости. После можно отправиться на пляжный курорт Салала. Стоимость перелета между двух столиц — от 45 тысячи рублей за билет в оба конца. Билет на внутренний рейс в Салалу — от 12 тысяч рублей.Участники рынка говорят, что Оман сильно отличается от привычных для россиян Турции, Египта и ОАЭ. К примеру, в отелях алкоголь не наливают, есть особенности питания в Рамадан, пост соблюдается строго: в это время закрыты все точки питания, в том числе для туристов. Кроме того, не у каждого отеля есть свой пляж и мало гостиниц работают по системе "все включено".Путевка на троих на десять ночей с прямым перелетом в конце октября и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 280 тысяч рублей. Если согласиться на стыковочный рейс, можно сэкономить примерно 30 тысяч.Недельная поездка на троих в ноябре с проживанием в "пятерке" с завтраками стоит от 309 тысяч рублей. Если добавить еще 50 тысяч рублей, то можно питаться по системе "все включено".
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туризм, новости - туризм, оман, маскат (город), ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Оман, Маскат (город), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отели, Гостиницы
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Оман

АТОР: стоимость отдыха в Омане начинается от 280 тысяч рублей на троих

© Pixabay / Sharon AngМагазин в Низве, Оман
Магазин в Низве, Оман - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Pixabay / Sharon Ang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях отдыха в Омане и назвали стоимость путевок в эту ближневосточную страну, сообщает АТОР.
В Омане в октябре начинается высокий сезон. Температура воздуха опускается до 30 градусов, отдыхать очень комфортно. Тем более, что для посещения Омана виза не нужна, прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Oman Air, стыковочные — Etihad, Gulf Air, fludubai, Air Arabia, Qatar Airways.
Интерес россиян вызывают комбинированные туры. С экскурсиями они посещают столицу — Маскат, пустыню, горы, долины, мечети, местную оперу, парфюмерные фабрики, замки и крепости. После можно отправиться на пляжный курорт Салала. Стоимость перелета между двух столиц — от 45 тысячи рублей за билет в оба конца. Билет на внутренний рейс в Салалу — от 12 тысяч рублей.
Участники рынка говорят, что Оман сильно отличается от привычных для россиян Турции, Египта и ОАЭ. К примеру, в отелях алкоголь не наливают, есть особенности питания в Рамадан, пост соблюдается строго: в это время закрыты все точки питания, в том числе для туристов. Кроме того, не у каждого отеля есть свой пляж и мало гостиниц работают по системе "все включено".
Путевка на троих на десять ночей с прямым перелетом в конце октября и проживанием в "четверке" с завтраками стоит от 280 тысяч рублей. Если согласиться на стыковочный рейс, можно сэкономить примерно 30 тысяч.
Недельная поездка на троих в ноябре с проживанием в "пятерке" с завтраками стоит от 309 тысяч рублей. Если добавить еще 50 тысяч рублей, то можно питаться по системе "все включено".
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