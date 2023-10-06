https://ria.ru/20231006/obstrel-1900992054.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 06.10.2023
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:31
2023-10-06T16:31
2023-10-06T16:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900992754_0:166:960:706_1920x0_80_0_0_9cfba965345d198cae694a76fd361ddf.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствия обстрела города со стороны украинских войск, где видны выбитые стекла магазина "Комбикорм". Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900992754_0:76:960:796_1920x0_80_0_0_46a1929936bce45d79ce59238972df2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадал магазин