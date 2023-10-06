Рейтинг@Mail.ru
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 06.10.2023 (обновлено: 16:35 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/obstrel-1900992054.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 06.10.2023
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:31
2023-10-06T16:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900992754_0:166:960:706_1920x0_80_0_0_9cfba965345d198cae694a76fd361ddf.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствия обстрела города со стороны украинских войск, где видны выбитые стекла магазина "Комбикорм". Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900992754_0:76:960:796_1920x0_80_0_0_46a1929936bce45d79ce59238972df2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадал магазин

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки. 6 октября 2023
Последствия обстрела Горловки. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр Горловки в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствия обстрела города со стороны украинских войск, где видны выбитые стекла магазина "Комбикорм".
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Замысел ВСУ прост". Что происходит на юге ДНР
28 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала