https://ria.ru/20231006/obstrel-1900992054.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 06.10.2023

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:31

2023-10-06T16:31

2023-10-06T16:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900992754_0:166:960:706_1920x0_80_0_0_9cfba965345d198cae694a76fd361ddf.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Магазин получил повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Мэр Горловки в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствия обстрела города со стороны украинских войск, где видны выбитые стекла магазина "Комбикорм". Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле в 10.35 Горловки со стороны украинских войск, выпустивших два снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия