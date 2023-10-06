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ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:29
2023-10-06T11:29
2023-10-06T11:29
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 33 снаряда, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Обрывка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём массированным обстрелам подверглись город Алёшки, туда прилетело более 30 снарядов и расположенное рядом село Казачьи Лагери – 19 снарядов. Всего за сутки по населенным пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, украинские войска выпустили 141 снаряд
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ выпустили 33 снаряда по городам и селам в Херсонской области