https://ria.ru/20231006/obstrel-1900883836.html

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2023

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:29

2023-10-06T11:29

2023-10-06T11:29

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 окт – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по городам Новая Каховка, Каховка и Голая Пристань, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним и по окрестным сёлам 33 снаряда, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Обрывка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём массированным обстрелам подверглись город Алёшки, туда прилетело более 30 снарядов и расположенное рядом село Казачьи Лагери – 19 снарядов. Всего за сутки по населенным пунктам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, украинские войска выпустили 141 снаряд

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия