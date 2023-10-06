https://ria.ru/20231006/obstrel-1900857331.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Украинские войска в 9.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Гольмовскому, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:17
2023-10-06T09:17
2023-10-06T09:17
специальная военная операция на украине
гольмовский
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Гольмовскому, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что обстрел поселка ведется из РСЗО "Град". О последствиях пока ничего не известно. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Гольмовскому