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В Москве наградили профильных журналистов, освещающих темы образования - РИА Новости, 06.10.2023
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12:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/obrazovanie-1900868937.html
В Москве наградили профильных журналистов, освещающих темы образования
В Москве наградили профильных журналистов, освещающих темы образования - РИА Новости, 06.10.2023
В Москве наградили профильных журналистов, освещающих темы образования
Журналисты, освещающие темы образования и науки, а также специалисты в области научной и образовательной коммуникации получили награды Российской академии... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:00
2023-10-06T12:00
общество
москва
ольга васильева
наталья тюрина
российская академия образования
социальный навигатор
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Журналисты, освещающие темы образования и науки, а также специалисты в области научной и образовательной коммуникации получили награды Российской академии образования (РАО) в честь 80-летия организации. Об этом сообщили в пресс-службе РАО.Как отмечается в релизе, президент РАО Ольга Васильева обратила внимание на то, что средства массовой информации играют важную роль в распространении информации о научных исследованиях и помогают развенчивать антинаучные мифы о детстве, ребенке и образовании.&quot;РАО всегда видела в числе своих приоритетных направлений работы просветительскую деятельность. Очень важно, чтобы актуальные знания в области всего спектра наук об образовании были доступны самой широкой аудитории – родителям, учителям, психологам и профильным специалистам. Достижение этой цели невозможно без активного и конструктивного взаимодействия со средствами массовой информации&quot;, — заявила Васильева, слова которой приводятся в сообщении.За постоянную активную помощь образовательным организациям, многолетний добросовестный труд в системе образования и науки, а также плодотворное сотрудничество и высокопрофессиональную информационную работу президентом РАО награждены:1. Почетной грамотой Российской академии образования – начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина; редактор отдела науки и образования "Российской газеты" Наталия Ячменникова.2. Благодарностью РАО – главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов; главный редактор журнала "Вестник образования России" Юрий Глазков.3. Благодарственным письмом РАО – обозреватель "Российской газеты" Мария Агранович; корреспондент журнала "Вестник образования России" Дарья Николаева; научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов.Российская академия образования – ведущий научно-методический, экспертный и прогностический центр в области всего спектра наук об образовании.
https://ria.ru/20230630/nastavnik-1881579484.html
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общество, москва, ольга васильева, наталья тюрина, российская академия образования, социальный навигатор
Общество, Москва, Ольга Васильева, Наталья Тюрина, Российская академия образования, Социальный навигатор

В Москве наградили профильных журналистов, освещающих темы образования

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на церемонии награждения победителей конкурса "Учитель года России"
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на церемонии награждения победителей конкурса Учитель года России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Журналисты, освещающие темы образования и науки, а также специалисты в области научной и образовательной коммуникации получили награды Российской академии образования (РАО) в честь 80-летия организации. Об этом сообщили в пресс-службе РАО.
Как отмечается в релизе, президент РАО Ольга Васильева обратила внимание на то, что средства массовой информации играют важную роль в распространении информации о научных исследованиях и помогают развенчивать антинаучные мифы о детстве, ребенке и образовании.
«

"РАО всегда видела в числе своих приоритетных направлений работы просветительскую деятельность. Очень важно, чтобы актуальные знания в области всего спектра наук об образовании были доступны самой широкой аудитории – родителям, учителям, психологам и профильным специалистам. Достижение этой цели невозможно без активного и конструктивного взаимодействия со средствами массовой информации", — заявила Васильева, слова которой приводятся в сообщении.

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В РАО обсудили пути возрождения и развития наставничества в России
30 июня, 22:21
За постоянную активную помощь образовательным организациям, многолетний добросовестный труд в системе образования и науки, а также плодотворное сотрудничество и высокопрофессиональную информационную работу президентом РАО награждены:
1. Почетной грамотой Российской академии образования – начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина; редактор отдела науки и образования "Российской газеты" Наталия Ячменникова.
2. Благодарностью РАО – главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов; главный редактор журнала "Вестник образования России" Юрий Глазков.
3. Благодарственным письмом РАО – обозреватель "Российской газеты" Мария Агранович; корреспондент журнала "Вестник образования России" Дарья Николаева; научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" Евгений Сженов.
Российская академия образования – ведущий научно-методический, экспертный и прогностический центр в области всего спектра наук об образовании.
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Ольга Васильева: за Болонской системой скрывался большой бизнес-проект
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ОбществоМоскваОльга ВасильеваНаталья ТюринаРоссийская академия образованияСоциальный навигатор
 
 
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