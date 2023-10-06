https://ria.ru/20231006/obrascheniya-1900920402.html

Москалькова рассказала о поступивших обращениях от родственников бойцов СВО

Москалькова рассказала о поступивших обращениях от родственников бойцов СВО - РИА Новости, 06.10.2023

Москалькова рассказала о поступивших обращениях от родственников бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что более 19 тысяч обращений, поступивших к ней за девять месяцев года, направлены от... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:54

2023-10-06T12:54

2023-10-06T12:54

специальная военная операция на украине

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что более 19 тысяч обращений, поступивших к ней за девять месяцев года, направлены от родственников участников СВО, они связаны в основном с некачественным медобслуживанием, а также с отсутствием военно-врачебных комиссий и выплат, положенных семье. "Огромное количество обращений связано с участием в СВО от семей, участников, их близких - 19437 обращений за 9 месяцев, а с начала СВО к нам пришло 35 тысяч", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания секции по вопросам защиты прав человека в административном процессе и в местах принудительного содержания Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ. Также она отметила, что была открыта круглосуточная горячая линия, и создан специальный отдел, где собраны лучшие специалисты, которые обязаны в течение суток рассмотреть обращения, а затем связаться с семьей участника СВО и начать работу по алгоритму. "Алгоритм такой: работать с семьей, связываемся с региональным уполномоченным, уполномоченными в субъектах РФ: они должны взять эту семью… должны знать, что делает государство, чтобы решить поставленные проблемы". Как добавила омбудсмен, проблемы связаны с некачественным медицинским обслуживанием, а также с отсутствием военно-врачебных комиссий и выплат, положенных семье", - пояснила омбудсмен. Москалькова подчеркнула, что "энергия, которая сегодня вокруг этой темы собрана, позволяет быстро управлять ситуацией". Кроме того, омбудсмен упомянула еще одну категорию - работу с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины. "Очень тяжелая категория. Работают наши уполномоченные по правам человека и я каждый день в пунктах временного размещения с тем, чтобы вовремя понять, где не исполняются решения органов государственной власти", - рассказала Москалькова. Также она добавила, что результатом плодотворной работы стало следующее достижение: расширение линейки выплат в выплатных пунктах обмена гривен и упрощение приема на работу без социальных ограничений. "Мы отстроили вместе с органами власти алгоритм восстановления документов для получения пенсий и трудоустройства", - дополнила уполномоченный по правам человека. Москалькова подчеркнула, что работа с семьями участников СВО и с эвакуированными составляет огромный объем.

https://ria.ru/20230811/pravitelstvo-1889619533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна москалькова