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В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 06.10.2023

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" объявлен до понедельника в Красноярске (с вечера субботы) и в Минусинске (с вечера пятницы) на юге Красноярского края, сообщает в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:18

2023-10-06T12:18

2023-10-06T12:18

общество

красноярск

минусинск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен до понедельника в Красноярске (с вечера субботы) и в Минусинске (с вечера пятницы) на юге Красноярского края, сообщает в Telegram-канале региональный главк Роспотребнадзора. "Режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) вводится Среднесибирским УГМС в двух городах края: в Красноярске - с 19.00 часов 7 октября до 13.00 часов 9 октября, в Минусинске - с 19.00 часов 6 октября до 13.00 часов 9 октября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

красноярск

минусинск

красноярский край

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общество, красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)