https://ria.ru/20231006/nebo-1900907658.html
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 06.10.2023
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" объявлен до понедельника в Красноярске (с вечера субботы) и в Минусинске (с вечера пятницы) на юге Красноярского края, сообщает в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:18
2023-10-06T12:18
2023-10-06T12:18
общество
красноярск
минусинск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156661_0:89:3060:1810_1920x0_80_0_0_ce0df43115a4bdc89d388bc40d6d56bc.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен до понедельника в Красноярске (с вечера субботы) и в Минусинске (с вечера пятницы) на юге Красноярского края, сообщает в Telegram-канале региональный главк Роспотребнадзора. "Режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) вводится Среднесибирским УГМС в двух городах края: в Красноярске - с 19.00 часов 7 октября до 13.00 часов 9 октября, в Минусинске - с 19.00 часов 6 октября до 13.00 часов 9 октября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
красноярск
минусинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156661_264:0:2796:1899_1920x0_80_0_0_bc7de1a159586666fa1a4f220c43d324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Красноярск, Минусинск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
В Красноярске и Минусинске до понедельника ввели режим "черного неба"
КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости.
Режим "черного неба" объявлен до понедельника в Красноярске (с вечера субботы) и в Минусинске (с вечера пятницы) на юге Красноярского края, сообщает в Telegram-канале
региональный главк Роспотребнадзора.
"Режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) вводится Среднесибирским УГМС в двух городах края: в Красноярске - с 19.00 часов 7 октября до 13.00 часов 9 октября, в Минусинске - с 19.00 часов 6 октября до 13.00 часов 9 октября", - говорится в сообщении.
В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
Вильфанд объяснил, почему в Сибири зимой часто вводят режим "черного неба"