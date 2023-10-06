https://ria.ru/20231006/natsvalyuty-1901037128.html

Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах

Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, намерены дальше расширять использование... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:39

2023-10-06T18:39

2023-10-06T19:06

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

экономика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, намерены дальше расширять использование нацвалют во взаиморасчетах, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере в целях обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеэкономической деятельности, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. При этом стороны будут учитывать интересы хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика