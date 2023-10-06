https://ria.ru/20231006/natsvalyuty-1901037128.html
Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, намерены дальше расширять использование... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:39
2023-10-06T18:39
2023-10-06T19:06
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900961080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_98dcc121b2b51e77c641e5fd5f5ba1c9.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, намерены дальше расширять использование нацвалют во взаиморасчетах, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере в целях обеспечения бесперебойного обслуживания внешнеэкономической деятельности, дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах. При этом стороны будут учитывать интересы хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900961080_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f131112a3d257cc15fc619f894441894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Экономика
Россия и Узбекистан намерены расширять взаиморасчеты в нацвалютах
Россия и Узбекистан намерены расширять использование нацвалют во взаиморасчетах