https://ria.ru/20231006/nato-1900879472.html

НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга

НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга - РИА Новости, 06.10.2023

НАТО на учениях в 2024 году отработает оборону восточного фланга

НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга, сообщил в интервью агентству РАР глава военного комитета НАТО Роб Бауер. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:13

2023-10-06T11:13

2023-10-06T11:13

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ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает оборону восточного фланга, сообщил в интервью агентству РАР глава военного комитета НАТО Роб Бауер. "В рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год, будет отработано реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг", - сказал Бауер. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Это одно из крупнейших подобных мероприятий со времен холодной войны", – добавил глава военного комитета НАТО. Он отметил, что измененные после вильнюсского саммита планы НАТО включают оборону Сувальского перешейка и так называемых "Брестских ворот". "Принятые на саммите НАТО в Вильнюсе оборонные планы - это самое большое изменение в военных системах с 1949 года. Они предполагают прежде всего возвращение к корням альянса, то есть к коллективной обороне", – пояснил адмирал. "Если бы было вторжение, мы бы знали об этом задолго до фактического нападения", - заявил Бауер. Он напомнил, что в Польше дислоцируется батальонная боевая группа НАТО, которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады. "Такие же подразделения дислоцируются в Литве, Латвии и Эстонии", - добавил адмирал.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900844717.html

https://ria.ru/20231006/shagi-1900840539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, россия, европа