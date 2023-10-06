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Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО - РИА Новости, 06.10.2023
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12:00 06.10.2023 (обновлено: 13:47 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/nagrazhdenie-1900899585.html
Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО
Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО - РИА Новости, 06.10.2023
Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:00
2023-10-06T13:47
миа "россия сегодня"
россия
общество
социальный навигатор
навигатор абитуриента
российская академия образования
наталья тюрина
ольга васильева
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования за постоянную активную помощь образовательным организациям, многолетний добросовестный труд в системе образования и науки, а также плодотворное сотрудничество и высокопрофессиональную информационную работу."РАО всегда видела в числе своих приоритетных направлений работы просветительскую деятельность. Очень важно, чтобы актуальные знания в области всего спектра наук об образовании были доступны самой широкой аудитории – родителям, учителям, психологам и профильным специалистам, — подчеркнула президент Российской академии образования Ольга Васильева.По ее словам, достижение этой цели невозможно без активного и конструктивного взаимодействия со средствами массовой информации. &quot;Именно вы, уважаемые журналисты, помогаете нам рассказать миру о результатах важнейших исследований и разрушить антинаучные мифы о детстве, ребенке и образовании. Благодарю вас за плодотворную совместную работу!&quot; — сказала Ольга Васильева.Российская академия образования — одна из четырех государственных академий наук Российской Федерации. Ее миссия — содействовать развитию наук об образовании в России, объединять интересы, знания и опыт представителей научно-педагогического сообщества, способствовать обучению и воспитанию детей и молодежи, в чьих руках будущее страны.Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Чего не найдешь в учебнике", "Год педагога и наставника", "Освобождение", "Детские вопросы", "Найди меня, мама" и "Юнкоры России сегодня".
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миа "россия сегодня", россия, общество, социальный навигатор, навигатор абитуриента, российская академия образования, наталья тюрина, ольга васильева
МИА "Россия сегодня", Россия, Общество, Социальный навигатор, Навигатор абитуриента, Российская академия образования, Наталья Тюрина, Ольга Васильева

Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО

© РИА Новости / Илья ПиталевНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования
Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта Социальный навигатор медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования за постоянную активную помощь образовательным организациям, многолетний добросовестный труд в системе образования и науки, а также плодотворное сотрудничество и высокопрофессиональную информационную работу.
"РАО всегда видела в числе своих приоритетных направлений работы просветительскую деятельность. Очень важно, чтобы актуальные знания в области всего спектра наук об образовании были доступны самой широкой аудитории – родителям, учителям, психологам и профильным специалистам, — подчеркнула президент Российской академии образования Ольга Васильева.
По ее словам, достижение этой цели невозможно без активного и конструктивного взаимодействия со средствами массовой информации.
«

"Именно вы, уважаемые журналисты, помогаете нам рассказать миру о результатах важнейших исследований и разрушить антинаучные мифы о детстве, ребенке и образовании. Благодарю вас за плодотворную совместную работу!" — сказала Ольга Васильева.

Российская академия образования — одна из четырех государственных академий наук Российской Федерации. Ее миссия — содействовать развитию наук об образовании в России, объединять интересы, знания и опыт представителей научно-педагогического сообщества, способствовать обучению и воспитанию детей и молодежи, в чьих руках будущее страны.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Чего не найдешь в учебнике", "Год педагога и наставника", "Освобождение", "Детские вопросы", "Найди меня, мама" и "Юнкоры России сегодня".
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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11 сентября, 01:12
 
МИА "Россия сегодня"РоссияОбществоСоциальный навигаторНавигатор абитуриентаРоссийская академия образованияНаталья ТюринаОльга Васильева
 
 
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