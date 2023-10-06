Руководитель проекта "Социальный навигатор" награжден почетной грамотой РАО
© РИА Новости / Илья ПиталевНачальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина награждена почетной грамотой Российской академии образования за постоянную активную помощь образовательным организациям, многолетний добросовестный труд в системе образования и науки, а также плодотворное сотрудничество и высокопрофессиональную информационную работу.
"РАО всегда видела в числе своих приоритетных направлений работы просветительскую деятельность. Очень важно, чтобы актуальные знания в области всего спектра наук об образовании были доступны самой широкой аудитории – родителям, учителям, психологам и профильным специалистам, — подчеркнула президент Российской академии образования Ольга Васильева.
По ее словам, достижение этой цели невозможно без активного и конструктивного взаимодействия со средствами массовой информации.
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"Именно вы, уважаемые журналисты, помогаете нам рассказать миру о результатах важнейших исследований и разрушить антинаучные мифы о детстве, ребенке и образовании. Благодарю вас за плодотворную совместную работу!" — сказала Ольга Васильева.
Российская академия образования — одна из четырех государственных академий наук Российской Федерации. Ее миссия — содействовать развитию наук об образовании в России, объединять интересы, знания и опыт представителей научно-педагогического сообщества, способствовать обучению и воспитанию детей и молодежи, в чьих руках будущее страны.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Чего не найдешь в учебнике", "Год педагога и наставника", "Освобождение", "Детские вопросы", "Найди меня, мама" и "Юнкоры России сегодня".
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Чего не найдешь в учебнике", "Год педагога и наставника", "Освобождение", "Детские вопросы", "Найди меня, мама" и "Юнкоры России сегодня".