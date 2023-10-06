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В Екатеринбурге задержали студента, пристававшего к школьницам
В Екатеринбурге задержали студента, пристававшего к школьницам - РИА Новости, 06.10.2023
В Екатеринбурге задержали студента, пристававшего к школьницам
Студент, на улице в Екатеринбурге схвативший за ягодицы школьницу, задержан, полиция располагает данными о других его подобных приставаниях к девушкам. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:19
2023-10-06T13:19
2023-10-06T13:23
происшествия
екатеринбург
кировский район
йемен
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Студент, на улице в Екатеринбурге схвативший за ягодицы школьницу, задержан, полиция располагает данными о других его подобных приставаниях к девушкам. "Полиция устанавливает пострадавших от действий студента, пристававшего к девушкам на улице. Молодой человек был задержан по подозрению в противоправных действиях в отношении школьницы", – сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. По информации полиции, ранее к ним неоднократно поступали сведения, что неизвестный подходит на улице к незнакомым девушкам, прикасается к их интимным местам и скрывается. Последний раз он домогался до 17-летней школьницы на территории Кировского района. "Был установлен и задержан 21-летний молодой человек, обучающийся в одном из вузов Екатеринбурга. Задержанный признал свою причастность к эпизоду с несовершеннолетней. Однако полиция располагает информацией о его причастности к иным подобным фактам", – подчеркнули в управлении. По данным местного портала E1.RU, прохожий подошел к школьнице и "схватил ее за зад", она успела заснять обидчика на видео. Студент приехал учиться в Екатеринбург из Йемена, уточняет издание.
https://ria.ru/20231005/mvd-1900668919.html
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происшествия, екатеринбург, кировский район, йемен, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Кировский район, Йемен, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге задержали студента, пристававшего к школьницам
В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента, пристававшего к школьницам