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Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре - РИА Новости, 06.10.2023
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
Семнадцатилетний подросток за рулем легковушки наехал на семью из трех человек в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа, женщина и грудной ребенок... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:34
2023-10-06T09:34
2023-10-06T10:04
происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток за рулем легковушки наехал на семью из трех человек в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа, женщина и грудной ребенок скончались на месте, мужчина госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, днем в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний водитель LADA Vesta не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре: 33-летнюю женщину с месячным ребенком и 35-летнего мужчину. С места аварии виновник ДТП скрылся. "В результате ДТП женщина и ребенок скончались, мужчина госпитализирован", – сказали в пресс-службе. Полицейские составили административные протоколы по статьям об управлении транспортным средством водителем, не имеющим прав, и оставлении водителем места ДТП. Подросток задержан. Как добавили в региональном управлении СК РФ, за рулем был "17-летний гражданин иностранного государства", возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20231005/avariya-1900825188.html
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происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, лесной, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Ханты-Мансийский автономный округ, Лесной, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
МВД: подросток на авто наехал на семью, женщина и грудной ребенок скончались