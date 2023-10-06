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Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре - РИА Новости, 06.10.2023
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09:34 06.10.2023 (обновлено: 10:04 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре - РИА Новости, 06.10.2023
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
Семнадцатилетний подросток за рулем легковушки наехал на семью из трех человек в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа, женщина и грудной ребенок... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:34
2023-10-06T10:04
происшествия
авто
ханты-мансийский автономный округ
лесной
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток за рулем легковушки наехал на семью из трех человек в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа, женщина и грудной ребенок скончались на месте, мужчина госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, днем в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний водитель LADA Vesta не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре: 33-летнюю женщину с месячным ребенком и 35-летнего мужчину. С места аварии виновник ДТП скрылся. "В результате ДТП женщина и ребенок скончались, мужчина госпитализирован", – сказали в пресс-службе. Полицейские составили административные протоколы по статьям об управлении транспортным средством водителем, не имеющим прав, и оставлении водителем места ДТП. Подросток задержан. Как добавили в региональном управлении СК РФ, за рулем был "17-летний гражданин иностранного государства", возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20231005/avariya-1900825188.html
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ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, лесной, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Ханты-Мансийский автономный округ, Лесной, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре

МВД: подросток на авто наехал на семью, женщина и грудной ребенок скончались

© Фото : Госавтоинспекция Югры/TelegramМесто происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023
Место происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Госавтоинспекция Югры/Telegram
Место происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток за рулем легковушки наехал на семью из трех человек в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа, женщина и грудной ребенок скончались на месте, мужчина госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, днем в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний водитель LADA Vesta не справился с управлением и наехал на пешеходов на тротуаре: 33-летнюю женщину с месячным ребенком и 35-летнего мужчину. С места аварии виновник ДТП скрылся.
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"В результате ДТП женщина и ребенок скончались, мужчина госпитализирован", – сказали в пресс-службе.
Полицейские составили административные протоколы по статьям об управлении транспортным средством водителем, не имеющим прав, и оставлении водителем места ДТП. Подросток задержан.
Как добавили в региональном управлении СК РФ, за рулем был "17-летний гражданин иностранного государства", возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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ПроисшествияАвтоХанты-Мансийский автономный округЛеснойРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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