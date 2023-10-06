https://ria.ru/20231006/moskva-1900886318.html

Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями

Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями - РИА Новости, 06.10.2023

Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями

Москву за полгода посетили свыше двух миллионов деловых туристов, это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:40

2023-10-06T15:40

2023-10-06T15:40

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москву за полгода посетили свыше двух миллионов деловых туристов, это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Отвечая на ваш вопрос, Москва восстановилась ли после пандемии? Ответ утвердительный. В первом полугодии Москву посетили свыше двух миллионов деловых туристов – это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент делового туризма восстановился до уровня доковидных показателей", — сказал Козлов на форсайт-сессии "Экономика впечатлений. Как привлечь делового туриста?" международной конференции по деловому туризму Meet Global MICE Congress. Он добавил, что средний чек делового туриста выше в полтора-два раза, чем у обычного путешественника. И за счет доходов, в том числе от делового туризма, строится и социальная инфраструктура, дороги.

https://ria.ru/20230927/moskva-1898869897.html

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