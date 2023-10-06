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Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
15:40 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/moskva-1900886318.html
Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями
Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями - РИА Новости, 06.10.2023
Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями
Москву за полгода посетили свыше двух миллионов деловых туристов, это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:40
2023-10-06T15:40
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москву за полгода посетили свыше двух миллионов деловых туристов, это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Отвечая на ваш вопрос, Москва восстановилась ли после пандемии? Ответ утвердительный. В первом полугодии Москву посетили свыше двух миллионов деловых туристов – это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент делового туризма восстановился до уровня доковидных показателей", — сказал Козлов на форсайт-сессии "Экономика впечатлений. Как привлечь делового туриста?" международной конференции по деловому туризму Meet Global MICE Congress. Он добавил, что средний чек делового туриста выше в полтора-два раза, чем у обычного путешественника. И за счет доходов, в том числе от делового туризма, строится и социальная инфраструктура, дороги.
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новости - туризм, туризм, туристы, москва, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, куда поехать
Туристы стали чаще ездить в Москву с деловыми целями

Москву за полгода посетили два миллиона деловых туристов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква-река и Кремль
Москва-река и Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москву за полгода посетили свыше двух миллионов деловых туристов, это на 10 процентов больше, чем в прошлом году, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"Отвечая на ваш вопрос, Москва восстановилась ли после пандемии? Ответ утвердительный. В первом полугодии Москву посетили свыше двух миллионов деловых туристов – это на десять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент делового туризма восстановился до уровня доковидных показателей", — сказал Козлов на форсайт-сессии "Экономика впечатлений. Как привлечь делового туриста?" международной конференции по деловому туризму Meet Global MICE Congress.
Он добавил, что средний чек делового туриста выше в полтора-два раза, чем у обычного путешественника. И за счет доходов, в том числе от делового туризма, строится и социальная инфраструктура, дороги.
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