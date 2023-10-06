https://ria.ru/20231006/moskva-1900870393.html
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 06.10.2023
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:49
2023-10-06T12:49
2023-10-06T12:49
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, существует вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков. По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900848831.html
https://ria.ru/20231005/dozhdi-1900588683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Мосводосток
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Бирюков: службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, существует вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков.
По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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