https://ria.ru/20231006/moskva-1900870393.html

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 06.10.2023

Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:49

2023-10-06T12:49

2023-10-06T12:49

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

мосводосток

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, существует вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - рассказал Бирюков. По его словам, принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1900848831.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, мосводосток