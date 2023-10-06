https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг - РИА Новости, 06.10.2023
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:15
2023-10-06T02:15
2023-10-06T09:18
общество
россия
мошенничество
алла храпунова
банки
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.Команда проекта получает множество сообщений о злоумышленниках, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин, отметила она.Эксперт описала, как чаще всего происходит выманивание денег у человека, желающего починить бытовую технику."Это сейчас самое распространенное мошенничество", — уверена Храпунова."Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь", — пояснила Храпунова.По ее словам, объявления мастеров-мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых, считает эксперт."Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых", — посоветовала Храпунова. Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло, заключила она.
https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html
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общество, россия, мошенничество, алла храпунова, банки, деньги
Общество, Россия, Мошенничество, Алла Храпунова, Банки, Деньги
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Эксперт Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью
радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Команда проекта получает множество сообщений о злоумышленниках, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин, отметила она.
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Эксперт описала, как чаще всего происходит выманивание денег у человека, желающего починить бытовую технику.
"Это сейчас самое распространенное мошенничество", — уверена Храпунова.
«
"Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь", — пояснила Храпунова.
По ее словам, объявления мастеров-мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых, считает эксперт.
"Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых", — посоветовала Храпунова.
Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло, заключила она.
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