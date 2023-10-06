https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html

Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг - РИА Новости, 06.10.2023

Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T02:15

2023-10-06T02:15

2023-10-06T09:18

общество

россия

мошенничество

алла храпунова

банки

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.Команда проекта получает множество сообщений о злоумышленниках, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин, отметила она.Эксперт описала, как чаще всего происходит выманивание денег у человека, желающего починить бытовую технику."Это сейчас самое распространенное мошенничество", — уверена Храпунова."Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь", — пояснила Храпунова.По ее словам, объявления мастеров-мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых, считает эксперт."Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых", — посоветовала Храпунова. Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло, заключила она.

https://ria.ru/20230908/moshenniki-1894876067.html

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мошенничество, алла храпунова, банки, деньги