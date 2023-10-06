https://ria.ru/20231006/molodezh-1900987193.html

Калужский губернатор предложил привлекать молодежь к стрелковому спорту

Калужский губернатор предложил привлекать молодежь к стрелковому спорту - РИА Новости, 06.10.2023

Калужский губернатор предложил привлекать молодежь к стрелковому спорту

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, посетив региональное отделение ДОСААФ России, предложил привлекать молодежь к подготовке к военной службе и к... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:15

2023-10-06T16:15

2023-10-06T16:15

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

досааф

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КАЛУГА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, посетив региональное отделение ДОСААФ России, предложил привлекать молодежь к подготовке к военной службе и к стрелковому спорту, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Владислав Шапша побывал в региональном отделении ДОСААФ России и действующей на его базе Калужской объединенной технической школе. Председатель регионального отделения Максим Сизов познакомил главу региона с учебно-материальной базой и образовательной деятельностью организации. На базе отделения работает авиамодельная лаборатория "Калуга на крыле", которую возглавляет мастер спорта СССР по авиамоделизму Сергей Куделин. Воспитанники клуба конструируют различные модели самолетов, в том числе радиоуправляемые, участвуют в городских, региональных и международных соревнованиях. Преподаватели обратились к губернатору с просьбой помочь ребятам с тренировками на полигоне. Владислав Шапша подчеркнул, что тема беспилотной авиации сейчас особенно актуальна. "У региона есть хороший опыт работы с московскими коллегами - компанией "Аэромакс". У них в Михеево есть аэродром и база для испытания пилотной авиации. Вам нужно с ними подружиться, чтобы на практике испытывать не только свои модели, но и те, которые сегодня производятся для народного хозяйства и нашей армии. Тогда наши ребята будут проявлять еще больший интерес к занятиям. Нужно это направление развивать", - сказал губернатор. В ходе осмотра стрелкового тира Владислав Шапша продемонстрировал свои навыки владения огнестрельным оружием. "Губернатор рекомендовал Максиму Сизову совместно с министерством образования и науки области организовать на базе тира обучение калужских школьников навыкам пулевой стрельбы. Это позволит не только привлечь подрастающее поколение к занятиям стрелковыми видами спорта, но и подготовить их к военной службе", - сообщает областное правительство. Шапша поблагодарил руководителей и преподавателей организации за воспитательную, образовательную и военно-патриотическую работу с подрастающим поколением. При этом сделал акцент на необходимости расширения возможностей в подготовке калужской молодежи к военной службе. "В этом есть большая потребность. Изучите опыт Белгородской области. Там на базе ДОСААФ проводится большая работа по повышению мотивации ребят к привлечению на службу по призыву и контракту. Эти возможности нам важно развивать", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html

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калужская область, россия, владислав шапша, досааф