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Додон обвинил руководство Молдавии в полной зависимости от западных фондов - РИА Новости, 06.10.2023
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13:57 06.10.2023 (обновлено: 14:07 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/moldaviya-1900938860.html
Додон обвинил руководство Молдавии в полной зависимости от западных фондов
Додон обвинил руководство Молдавии в полной зависимости от западных фондов - РИА Новости, 06.10.2023
Додон обвинил руководство Молдавии в полной зависимости от западных фондов
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую власть республики в неспособности свободно принимать решения из-за зависимости от западных фондов. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:57
2023-10-06T14:07
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
джордж сорос
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую власть республики в неспособности свободно принимать решения из-за зависимости от западных фондов. "Страна сейчас не наша, она под Соросом (американским миллионером Джорджем Соросом, чей фонд "Открытое общество", признан нежелательной организацией в РФ – ред.) и разными неправительственными общественными организациями, которые диктуют Майе Санду (президенту Молдавии - ред.) и другим "куклам", что делать с нашими гражданами. Пришло время вернуть страну народу!" - сказал Додон в пятницу на митинге по случаю начала избирательной кампании по выборам в местные органы власти. Местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. Согласно данным, ЦИК республики, на выборах предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. членов местных советов. Накануне избирательной кампании власти Молдавии произвели задерживания и аресты лидеров ряда оппозиционных партий, обвиняя их в причастности к финансовым преступлениям. Так, прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах и. о. председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов полиформирования по делу о незаконном, как утверждают прокуроры, ее финансировании. В тот же день парламент по запросу прокуратуры лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение", они были помещены под арест на 30 суток, Лозован - под домашний, Нестеровский - в СИЗО. Во вторник судейская коллегия Апелляционной палаты Кишинева постановила оставить решение первой инстанции в силе. Однако это не помешало соратникам депутатов по партии подать документы на регистрацию Нестеровского кандидатом в мэры города Бельцы, а Лозован - в главы города Окница. Также правоохранители нагрянули в дома активистов другой оппозиционной партии "Шанс". Полиция Молдавии в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным центром провели 70 обысков у ряда политических партий, которые подозреваются в незаконном финансировании, заявил по результату рейда глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты правящей партии "Действие и солидарность" внесли поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в среду установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Санду своим указом их одобрила. При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее Центризбирком составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, джордж сорос
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Джордж Сорос
Додон обвинил руководство Молдавии в полной зависимости от западных фондов

Додон обвинил действующую власть Молдавии в полной зависимости от фондов Запада

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выступает во время начавшейся избирательной кампании в Молдавии. 6 октября 2023
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выступает во время начавшейся избирательной кампании в Молдавии. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выступает во время начавшейся избирательной кампании в Молдавии. 6 октября 2023
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую власть республики в неспособности свободно принимать решения из-за зависимости от западных фондов.
«
"Страна сейчас не наша, она под Соросом (американским миллионером Джорджем Соросом, чей фонд "Открытое общество", признан нежелательной организацией в РФ – ред.) и разными неправительственными общественными организациями, которые диктуют Майе Санду (президенту Молдавии - ред.) и другим "куклам", что делать с нашими гражданами. Пришло время вернуть страну народу!" - сказал Додон в пятницу на митинге по случаю начала избирательной кампании по выборам в местные органы власти.
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Местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. Согласно данным, ЦИК республики, на выборах предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. членов местных советов.
Накануне избирательной кампании власти Молдавии произвели задерживания и аресты лидеров ряда оппозиционных партий, обвиняя их в причастности к финансовым преступлениям. Так, прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах и. о. председателя партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов полиформирования по делу о незаконном, как утверждают прокуроры, ее финансировании. В тот же день парламент по запросу прокуратуры лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение", они были помещены под арест на 30 суток, Лозован - под домашний, Нестеровский - в СИЗО. Во вторник судейская коллегия Апелляционной палаты Кишинева постановила оставить решение первой инстанции в силе. Однако это не помешало соратникам депутатов по партии подать документы на регистрацию Нестеровского кандидатом в мэры города Бельцы, а Лозован - в главы города Окница.
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Также правоохранители нагрянули в дома активистов другой оппозиционной партии "Шанс". Полиция Молдавии в сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным центром провели 70 обысков у ряда политических партий, которые подозреваются в незаконном финансировании, заявил по результату рейда глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты правящей партии "Действие и солидарность" внесли поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным.
В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в среду установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Санду своим указом их одобрила. При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее Центризбирком составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
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