https://ria.ru/20231006/mirzieev-1901035868.html

Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным

Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным - РИА Новости, 06.10.2023

Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:35

2023-10-06T18:35

2023-10-06T18:57

россия

политика

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию.Мирзиеев 5-7 октября находится в России с официальным визитом."Наши сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем прошли в традиционной, как уже Владимир Владимирович сказал, открытой, конструктивной, дружественной, деловой обстановке. Мы многие вопросы, и в узком, и в расширенном (составе), конструктивно, в доверительном плане – обо всем поговорили. Я очень удовлетворен этими переговорами", - сказал Мирзиеев по итогам встреч в узком и расширенном составах.

https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин