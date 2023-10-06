https://ria.ru/20231006/mirzieev-1901035868.html
Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным
Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным - РИА Новости, 06.10.2023
Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:35
2023-10-06T18:35
2023-10-06T18:57
россия
политика
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию.Мирзиеев 5-7 октября находится в России с официальным визитом."Наши сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем прошли в традиционной, как уже Владимир Владимирович сказал, открытой, конструктивной, дружественной, деловой обстановке. Мы многие вопросы, и в узком, и в расширенном (составе), конструктивно, в доверительном плане – обо всем поговорили. Я очень удовлетворен этими переговорами", - сказал Мирзиеев по итогам встреч в узком и расширенном составах.
https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Россия, Политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев заявил, что остался доволен переговорами с Путиным
Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами с Путиным
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что очень удовлетворен переговорами со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе своего визита в Россию.
Мирзиеев 5-7 октября находится в России с официальным визитом.
"Наши сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем прошли в традиционной, как уже Владимир Владимирович сказал, открытой, конструктивной, дружественной, деловой обстановке. Мы многие вопросы, и в узком, и в расширенном (составе), конструктивно, в доверительном плане – обо всем поговорили. Я очень удовлетворен этими переговорами", - сказал Мирзиеев по итогам встреч в узком и расширенном составах.
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