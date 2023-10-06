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Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными - РИА Новости, 06.10.2023
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18:21 06.10.2023 (обновлено: 18:42 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mirzieev-1901030839.html
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными - РИА Новости, 06.10.2023
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными
Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:21
2023-10-06T18:42
политика
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были содержательными и результативными."Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.По его словам, было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана, которое нацелено на то, чтобы "придать дополнительный импульс в совместной работе политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную".
https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html
узбекистан
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политика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными

Путин: визит Мирзиеева в Россию проходит в дружественной и деловой обстановке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были содержательными и результативными.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
По его словам, было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана, которое нацелено на то, чтобы "придать дополнительный импульс в совместной работе политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную".
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Вчера, 14:58
 
ПолитикаУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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