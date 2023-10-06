https://ria.ru/20231006/mirzieev-1901030839.html

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными - РИА Новости, 06.10.2023

Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными

Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:21

2023-10-06T18:21

2023-10-06T18:42

политика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были содержательными и результативными."Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.По его словам, было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана, которое нацелено на то, чтобы "придать дополнительный импульс в совместной работе политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную".

https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html

узбекистан

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Кирилл Волков

политика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев