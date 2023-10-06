https://ria.ru/20231006/mirzieev-1901030839.html
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными - РИА Новости, 06.10.2023
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными
Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:21
2023-10-06T18:21
2023-10-06T18:42
политика
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901021958_0:190:3084:1925_1920x0_80_0_0_b4e6dc032eca1305aade853c794c3869.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были содержательными и результативными."Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.По его словам, было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана, которое нацелено на то, чтобы "придать дополнительный импульс в совместной работе политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную".
https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901021958_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_fc23aba20e1843319336a7b53a9cb10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин назвал переговоры с Мирзиеевым содержательными
Путин: визит Мирзиеева в Россию проходит в дружественной и деловой обстановке
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ проходит в дружественной и деловой обстановке, переговоры были содержательными и результативными.
"Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-узбекистанских переговоров.
По его словам, было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана, которое нацелено на то, чтобы "придать дополнительный импульс в совместной работе политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную".
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях