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Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023
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14:56 06.10.2023 (обновлено: 15:09 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mirzieev-1900956278.html
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - на саммите СНГ в Киргизии. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:56
2023-10-06T15:09
киргизия
снг
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - на саммите СНГ в Киргизии."Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", - сказал Путин на встрече с Мирзиеевым в пятницу в Москве.Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
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киргизия, снг, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, политика
Киргизия, СНГ, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым

Путин заявил, что скоро встретится с Мирзиеевым на саммите СНГ в Киргизии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - на саммите СНГ в Киргизии.
"Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", - сказал Путин на встрече с Мирзиеевым в пятницу в Москве.
Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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КиргизияСНГРоссияУзбекистанШавкат МирзиеевВладимир ПутинПолитика
 
 
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