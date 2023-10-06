https://ria.ru/20231006/mirzieev-1900956278.html
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - на саммите СНГ в Киргизии. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:56
2023-10-06T14:56
2023-10-06T15:09
киргизия
снг
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время снова встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым - на саммите СНГ в Киргизии."Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, ну, естественно, СНГ. Скоро мы увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", - сказал Путин на встрече с Мирзиеевым в пятницу в Москве.Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, снг, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, политика
Киргизия, СНГ, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что скоро вновь встретится с Мирзиеевым
Путин заявил, что скоро встретится с Мирзиеевым на саммите СНГ в Киргизии